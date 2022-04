Inyova-Crowdinvesting erreicht erste CHF 3 Millionen-Schwelle nach nur 33 Minuten

Zürich – „Wir wussten, dass wir eine starke Community haben,“ erklärt Tillmann Lang, CEO und Co-Gründer von Inyova, führende Plattform für digitales Impact Investing. „Dass aber über 21.000 Stammaktien innerhalb von wenigen Stunden über Crowdinvesting von rund 2.000 Investorinnen und Investoren in der Schweiz erworben wurde, macht uns extrem stolz und zeigt, wie stark die Community an Inyova glaubt.“ Heute war das Crowdinvesting von Inyova gestartet. Dabei konnten Schweizerinnen und Schweizer ab einem Betrag von CHF 235 einen Anteil an dem stark wachsenden Unternehmen erwerben. Bereits seit dem 12. April war eine Anmeldung per Warteliste möglich, was viele Schweizerinnen und Schweizer genutzt haben.

Mit dem aktuellen Crowdinvesting will Inyova sein Ziel stärken, das Finanzwesen zu demokratisieren und Anlegerinnen und Anleger die Kontrolle über ihre Investments zurückzugeben. Das sollte ab jetzt auch als Eigentümerin und Eigentümer von Inyova möglich sein. Die Kundinnen und Kunden hatten bei einer Umfrage den Wunsch geäussert, sich an Inyova aktiv beteiligen zu wollen. „Wir hatten als Ziel, eine Million CHF über Crowdinvesting einzusammeln und haben die Summe aufgrund der starken Nachfragen erst auf CHF 3 Millionen und dann letztlich nochmal auf CHF 5 Millionen erhöht. Aber uns erreichten immer noch unglaublich viele Anfragen. Wir haben uns deshalb kurzfristig entschlossen, noch weitere Crowdinvesting-Aktien verfügbar zu machen, damit möglichst viele Menschen zu Inyova Eigentümer*innen werden können”, so Lang weiter.

Das zusätzliche Kapital soll neben der Beschleunigung des Kundenwachstums vor allem die Entwicklung neuer Funktionen unterstützen. Dazu zählt zum Beispiel die digitale Stimmabgabe bei Hauptversammlungen per App, die erstmals mit einer Funktion bei der BMW-Hauptversammlung eingesetzt wird, sowie zusätzliche Performance- und Impact-Metriken. Im Gegensatz zu anderen Crowdinvesting-Aktionen, bei denen Partizipationsscheine ausgegeben werden, erhalten die Inyova-Teilhaber*innen sämtliche Rechte über sogenannte Stammaktien.

Schnell wachsende Inyova Community

Aktuell verwaltet Inyova ein Vermögen von über CHF 173 Millionen. Die Inyova Impact Investoren halten insgesamt fast 3,5 Millionen Aktien. Damit können sie an den Abstimmungen der Hauptversammlungen der Unternehmen, in die sie investiert sind, partizipieren und Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen ausüben bzw. sich mit Unternehmen, die bereits umfassende Lösungen zur Klimakrise bieten, austauschen. Mehr als ein Drittel der Inyova Impact Investorinnen und Investoren sind Frauen und mehr als die Hälfte unter 35 Jahren. Zudem verfügten 81 Prozent der Anlegerinnen und Anleger, die auf der digitalen Impact Investing Plattform investieren, davor über wenig bzw. keine Erfahrung mit Aktien.

Das Crowdinvesting wird in Zusammenarbeit mit Conda, einer der grössten Crowdinvesting-Plattform im deutschsprachigen Raum, durchgeführt. (Inyova/mc/ps)