iosys bringt die KMU-Fertigungsindustrie voran

Menzingen – “Von der Blackbox zur Glasbox”: iosys ist ein neues IT-Unternehmen, spezialisiert auf die Bedürfnisse von Schweizer KMU in der Fertigungsindustrie. Das Startup bietet modulare wie auch durchgängige Fabriklösungen für die Produktionsdigitalisierung an und hilft, Transparenz über Betriebsdaten zu schaffen und Datensilos zu brechen. Dabei kombiniert iosys fundiertes Prozesswissen mit führender Edge- und Cloud-Technologie – und fördert somit die schlanke und transparente Smart Factory von morgen.

Ein effizientes ERP-System, das Industrie 4.0-Technologien integriert, ist der Schlüssel für den Erfolg einer Smart Factory. Dennoch bleiben laut der aktuellen Swiss Manufacturing Survey der Universität St. Gallen und der ETH Zürich viele KMU bei der Implementierung dieser Technologien, insbesondere im Bereich IoT, PLM (Product Lifecycle Management) und Datenerfassungs-Infrastruktur hinter Grossunternehmen zurück. iosys adressiert diese Lücke mit innovativen und modularen Fabrik-Digitalisierungslösungen, die aus Digitalisierungsprojekten mit produzierenden Unternehmen entstanden sind.

Herausforderung der KMU in der Fertigungsindustrie

Viele KMU in der Fertigungsindustrie sehen sich mit fehlender Transparenz in ihren Betriebsdaten oder auch veralteten Maschinen und fehlendem Investitionskapital konfrontiert. Gleichzeitig verlieren sie Zeit und Geld, weil Daten für Fehleranalysen und Prozessoptimierungen nicht erfasst oder ausgewertet werden. «Wir verwandeln Betriebsdaten von einer Blackbox in eine Glasbox, bringen also Licht ins Dunkel», sagt Chris Ryan, Gründer und CEO von iosys.

«Unsere durchgängigen Lösungen für die Erfassung und Transformation von Fabrikdaten machen Produktionsprozesse transparent, schaffen die Datengrundlage für eine betriebsinterne KI und ermöglichen damit vorausschauende und datenbasierte Entscheidungen.» Ein erfolgreiches Projekt konnte iosys kürzlich bei maxon, einem global operierenden Präzisionsantriebshersteller aus der Innerschweiz umsetzen: «Durch die Zusammenarbeit mit iosys konnten wir bei maxon bedeutende Fortschritte im Bereich von neuartigen Industrial IoT-Konzepten für unsere Smart Factory erzielen. Die innovativen Lösungen von iosys haben es uns ermöglicht, in kürzester Zeit spannende Lösungen gemeinsam mit höchster Effizienz zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit iosys wird uns weiterhin dabei unterstützen, unsere Ziele in der Smart Factory zu erreichen und zukunftsweisende Technologien zu implementieren», so Thomas Gittler, Leiter Digitalisierung der maxon Gruppe.

Schlanke und transparente Lösungen für die Fabrik von morgen

iosys bietet eine Palette von Engineering-Dienstleistungen rund um die Digitalisierung von Produktionen an. Dazu gehört unter anderem das Nachrüsten von alten Maschinen durch Sensoren und die umfassenden Erfassung und -aggregation von Fabrikdaten: Das Jungunternehmen ermöglicht Firmen, ihren Maschinenpark zu vernetzen und gezielt zu optimieren. Auch ohne teure Maschinen-Neuanschaffungen können so signifikante Effizienzsteigerungen durch eine saubere Datengrundlage erzielt werden.

Zu den wichtigsten Angeboten von iosys gehören:

Industrial IoT Data und AI Engineering, Edge-Applikationen und Microservices-Entwicklung

MS Azure Industrial IoT Cloud-Architekturberatung und -implementierung

Erfassung, Aggregation und Transformation von Fabrikdaten

Retrofits von alten Anlagen mit Konnektivitätslösungen basierend auf offenen Protokollen

Optimierung und Digitalisierung von Produktionsprozessen

iosys