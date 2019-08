kasko2go kooperiert neu mit der Okko Group

Désirée Heutschi neue CEO der Swiss Startup Factory

Zürich – Die Gründer der Swiss Startup Group legen die Führung ihres Venture Studios in die Hände einer international erfahrenen Führungskraft und haben mit Désirée Heutschi per Mitte August 2019 eine neue CEO für die Swiss Startup Factory an Bord geholt. Désirée Heutschi hat langjährige Erfahrung in der digitalen Transformation insbesondere in den Bereichen Life […]