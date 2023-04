Keyrock und Tenity kündigen innovatives Accelerator-Programm für Web3- und Fintech-Startups an

Brüssel – Keyrock, ein führender Anbieter von digitalen Vermögenswerten, hat bekannt gegeben, dass er sich mit Tenity, einem globalen Inkubator für Fintech, zusammengetan hat, um ein Beschleunigungsprogramm für native Web3- und Fintech-Startups zu starten.

Das Programm ist offen für Bewerbungen und wird mit einem Demo Day im Dezember 2023 abgeschlossen, bei dem sich Startups um Investitionen von bis zu 100’000 Euro von Keyrock bewerben können.

«Keyrock hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Token-gestützte Wirtschaft zu stärken. In den letzten 5 Jahren haben wir eng mit Partnern in allen Phasen ihrer Entwicklung zusammengearbeitet, um den Nutzen digitaler Vermögenswerte für die Endnutzer zu erhöhen. Der nächste logische Schritt besteht darin, sie von Anfang an zu unterstützen, um sicherzustellen, dass die besten Akteure die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um ihre Erfolgschancen zu maximieren. Wir freuen uns, mit Tenity zusammenzuarbeiten, und sind sehr daran interessiert, Brüssel in den Mittelpunkt der Innovation bei digitalen Vermögenswerten zu stellen, und das zu einer Zeit, in der sich die EU mit dem MiCA-Rahmenwerk als Vorreiter positioniert», sagte Kevin de Patoul, CEO und Mitbegründer von Keyrock.

Die Aufgabe des Accelerator-Programms besteht darin, Startups, insbesondere Web3-Natives, mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, damit sie florieren können, da diese Branche nicht über den gleichen Standard an Investoren, Infrastruktur und Finanzierung verfügt wie andere Branchen. Fintech-Innovatoren erhalten einen einzigartigen Einblick in die Welt des Web3 und erfahren, wie Unternehmen, die am Rande der beiden Sektoren tätig sind, ihre Chancen maximieren können.

Programm sofort für Bewerbungen geöffnet

Das 4-monatige Programm ist ab sofort für Bewerbungen geöffnet und soll Anfang September 2023 in Belgien beginnen. Während des Programms profitieren die Startups von einem gut strukturierten Programm, das unter anderem von Branchenexperten geleitete Masterclasses, persönliches Coaching und Mentoring umfasst. Von Tech-Prototyping und Skalierung bis hin zu Finanzen, Vertrieb und Marketing. Keyrock und Tentity werden auch ihr Netzwerk globaler Partner öffnen, um Startups beim Aufbau relevanter Verbindungen über ihre jeweiligen Branchen hinaus zu unterstützen.

«Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft zwischen Keyrock und Tenity, zumal Keyrock im Jahr 2020 Teil des Tenity-Programms war. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, die nächste Generation von Innovatoren zu fördern, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen nachhaltigen Einfluss auf die Web3- und Fintech-Landschaft ausüben werden», sagte Marc Hauser, Leiter von Tenity Schweiz.

Keyrock und Tenity werden web3- und Fintech-Startups identifizieren und in das Programm aufnehmen. Der Fokus liegt dabei auf technologischen Kernbereichen wie Finanzinfrastruktur, dezentralisierte Finanzen, Tokenisierung von Vermögenswerten und Daten-Tooling.

Bewerbungen für das Keyrock Accelerator Programm sind ab sofort möglich, und interessierte Startups sind aufgefordert, sich zu bewerben. Keyrock übernimmt die Reise- und Unterbringungskosten für die Teilnehmer. (Tenity/mc/hfu)

