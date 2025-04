KI-Startup Manukai sammelt 3 Millionen Dollar ein

Zürich – Das ETH-Spin-off Manukai hat in einer Finanzierungsrunde 3 Millionen Dollar eingenommen. Das Kapital soll in die Entwicklung einer KI-Lösung für die Fertigung fliessen.

Manukai entwickelt proprietäre KI-Modelle, um den Wert von Daten in der Fertigung zu erschliessen. Das frische Kapital soll in die Weiterentwicklung des Produkts investiert werden, das die CNC-Bearbeitung (Computer Numerical Control) effizienter machen soll.

Hochpräzise Metallteile sind für die Fertigung unerlässlich, doch die CNC-Maschinen, die diese Teile herstellen, müssen manuell programmiert werden. «Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels wird dieser Engpass durch geopolitische Spannungen, Preisdruck und die Verlagerung auf regionale Lieferketten noch verstärkt», schreibt Manukai in einer Mitteilung. Die KI-Technologie des Startups soll Unternehmen bei der Bewältigung dieses Engpasses helfen.

Eine der grössten Herausforderungen bei der Einführung von KI in der CNC-Bearbeitung seien die strengen Datenschutzanforderungen und etablierten Arbeitsabläufe. Die Lösung von Manukai geht diese Herausforderungen an, indem historische Daten vor Ort miteinbezogen werden. So soll sich das Softwarepaket nahtlos in bestehende CNC-Programmierwerkzeuge integrieren lassen.

Datengesteuerter Ansatz

Damit können Hersteller laut Angaben von Manukai die Programmierung beschleunigen, die Bearbeitungseffizienz verbessern und institutionelles Wissen zentralisieren, während sie weiterhin ihre vertrauten Werkzeuge verwenden. «Was uns wirklich auszeichnet, ist unser datengesteuerter Ansatz», erklärt Pascal Weber, CEO und Mitbegründer von Manukai.

«Unsere Algorithmen nutzen die Daten der Kunden in deren gesicherten Umgebungen und gewährleisten so den Schutz des geistigen Eigentums, während sie die CNC-Programmierer unterstützen. Wir versuchen nicht, menschliches Wissen zu ersetzen, sondern wir erweitern es, indem wir den Zugang zu früheren Programmierstrategien erleichtern», so der CEO. (Inside-IT/mc/hfu)

Manukai