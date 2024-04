LEDCity erhöht seine Finanzierung auf CHF 5 Mio.

Zürich – LEDCity, ein Innovator im Bereich intelligenter Beleuchtungslösungen, gibt die erfolgreiche Aufnahme einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von CHF 2 Millionen bekannt. Diese Investition wird die Produktentwicklung vorantreiben und die internationale Expansion des Unternehmens beschleunigen.

Das in Zürich ansässige Unternehmen hat ein Plug-and-Play-Beleuchtungssystem entwickelt, das den Energieverbrauch im Vergleich zu modernen LED-Beleuchtungssystemen mit herkömmlicher Bewegungsmeldersteuerung um bis zu 80 Prozent reduziert. Ihre Lösung ist einfach zu installieren und integriert intelligente Algorithmen und mehrere Sensoren in jede Lichtquelle, was eine autonome und dynamische Lichtsteuerung ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Teil des Gebäudes genau nach Bedarf beleuchtet wird. Damit spielt LEDCity eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Immobilienportfolios in ganz Europa bei der Erfüllung ihrer ESG-Richtlinien. Für diesen Ansatz wurde das scaleup im vergangenen Jahr auch mit dem Green Business Award ausgezeichnet.

5 Millionen CHF zusätzliche Liquidität in 12 Monaten

Trotz der aktuell schwierigen Marktsituation für Startups konnte sich LEDCity innerhalb von 12 Monaten insgesamt 5 Millionen CHF an Finanzmitteln sichern. Mitte 2023 hat das Unternehmen von der Credit Suisse und dem Technologiefonds Wachstumskapital in Höhe von 2,6 Millionen Franken in Form einer Kreditlinie aufgenommen. In Anbetracht der Nachfrage nach energieeffizienten und intelligenten Lösungen auf dem nationalen und internationalen Markt hat sich das Unternehmen nun entschlossen, weiteres Eigenkapital in Höhe von CHF 2 Millionen aufzunehmen. Mit der neuen Finanzierung unserer Investoren sind wir gut positioniert, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen und unsere Mission voranzutreiben, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch eine Neudefinition der Beleuchtung zu verringern», sagte Patrik Deuss, CEO und Gründer von LEDCity.

Skalierung für mehr Wirkung

Um die Marktpräsenz zu erhöhen, hat LEDCity eine Zusammenarbeit mit Industriepartnern begonnen, um seine Technologie einfach in verschiedene Leuchtendesigns zu integrieren. Diese Initiative zielt darauf ab, verschiedene Kundenbedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig LEDCitys Lösung zu etablieren. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die Industrie effektiver arbeiten lassen und unsere Vision verwirklichen», erklärt Deuss.

Das Unternehmen hat bereits wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Einsparung des Stromverbrauchs von 22’000 Haushalten und die Ausweitung seiner Präsenz auf Spanien und Deutschland. Es hat auch Ressourcen in die Einführung neuer Prozesse und Strukturen investiert und viele erfahrene Mitarbeiter eingestellt. Mit einem Team von 45 Personen wurden mehr als 150’000 ineffiziente Lampen in energiesparende Lampen umgewandelt.

Mit der gesicherten Serie-A-Finanzierung kann LEDCity seine Rolle als führender Innovator im Cleantech-Sektor weiter festigen. Damit kann das Unternehmen einen grossen Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung seiner Vision machen, genug Energie einzusparen, um die Leistung eines Kernkraftwerks zu kompensieren und ein Kernkraftwerk zu ersetzen. (LEDCity/mc/hfu)