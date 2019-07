Loanboox knackt die 25-Milliarden-Marke beim Anfragevolumen

Zürich – Loanboox erreicht nächsten Meilenstein: Das globale Anfragevolumen auf der unabhängigen Fremdkapitalmarkt-Plattform hat die Marke von 25 Milliarden Schweizer Franken erreicht. Insgesamt wurden seit dem Start des Fintechs vor knapp drei Jahren Kredite in Höhe von 11 Milliarden abgeschlossen.

«Es freut mich sehr, dass Loanboox diesen Meilenstein in so kurzer Zeit erreicht hat. Das verdeutlicht das Kundenbedürfnis nach zugänglichen, effizienten und transparenten Fremdkapitalmärkten. Und genau das ermöglichen wir.» so Stefan Muehlemann, Gründer & CEO von Loanboox. Aufgeteilt sind die 25 Milliarden Schweizer Franken Anfragevolumen in 1779 Anfragen aus vier Ländern: Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich. Davon wurden CHF 11 Milliarden abgeschlossen.

Langfristige Anfragen im Ausland und neue Segmente

Das durchschnittliche Volumen pro Anfrage beträgt CHF 14 Millionen, die Laufzeiten sind typischerweise unterjährig (50%) oder bei 37% der Anfragen über 5 Jahren. «In den ausländischen Märkten wird mehrheitlich langfristig angefragt» weiss Andi Burri, Leiter Vertrieb und Geschäftsführer Loanboox Schweiz. Zu den Kreditnehmern gehören hauptsächlich Gebietskörperschaften. «In allen vier Ländern verzeichnen wir jedoch einen grossen Zuwachs an öffentlich-rechtlich nahen Organisationen (z.B. Spitäler, Transport- und Energiegesellschaften), in der Schweiz zieht das Segment der Grossunternehmen an» so Burri.

Länderübergreifendes Kreditgeschäft wird ausgebaut

Auch das Cross-Border-Geschäft will das Fintech 2019 stärker ausbauen. Mit Standorten in mittlerweile vier Ländern und 50 Mitarbeitenden bietet Loanboox seinen Kunden die Möglichkeit, Kredittransaktionen länderübergreifend abzuwickeln.

„Unser Ziel ist es, Kreditnehmer und Kapitalgeber aus ganz Europa auf der Plattform miteinander zu verbinden.„ Stefan Muehlemann, Gründer & CEO von Loanboox

So wurde erst kürzlich die erste Cross-Border Transaktion zwischen Deutschland und Frankreich auf der Plattform abgewickelt, bereits vor einem Jahr erfolgte der erste Abschluss zwischen Deutschland und der Schweiz.

83 Prozent wiederkehrende Kunden

Global sind 1800 Organisationen an die Loanboox-Plattform angeschlossen. «Wir sind sehr stolz auf die hohe Kundenzufriedenheit – und das in allen Ländern, in denen wir aktiv sind. 83 Prozent der auslaufenden Kredite werden wieder über Loanboox erneuert», so Burri. Diese hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich auch im Net Promoter Score von Loanboox wider, der mit einem Wert von 80 weit über Branchendurchschnitt liegt.