L&R kauft Teledermatologie-Startup OnlineDoctor

St. Gallen – Lohmann & Rauscher (L&R), der international tätige Anbieter von Medizinprodukten und -Services, übernimmt das Unternehmen OnlineDoctor AG und führt damit erstmals in der Unternehmensgeschichte die Akquisition eines Digital Health Startups durch. OnlineDoctor ist Marktführer für Teledermatologie in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen bietet digitale Diagnosen bei Hautproblemen durch niedergelassene Hautärztinnen und -ärzte an. Die Akquisition ist Teil der L&R Wachstumsstrategie, die den Fokus auf Digitalisierung inkl. KI und M&A verstärkt.

Mit dem Kauf des Healthtech-Startups OnlineDoctor stärkt L&R seine Position als vielseitiger Lösungsanbieter im Gesundheitssystem und baut seine digitalen Services für Anwenderinnen und Patienten weiter aus. Die Übernahme von OnlineDoctor, die 2024 abgeschlossen wurde, markiert damit einen wichtigen Schritt, das Engagement im Bereich digitaler Medizinprodukte zu erweitern.

OnlineDoctor wird weiterhin unter dem bisherigen Namen als Tochtergesellschaft von L&R mit eigenständiger Marke operieren. Alle Mitarbeitenden wurden übernommen. Die beiden Gründer Dr. Philipp Wustrow und Dr. Tobias Wolf bleiben als Geschäftsführer und Gesellschafter erhalten. Aktuell befinden sich die beiden Partner in der Phase der Post- Merger-Integration (PMI) und arbeiten gemeinsam an anderen vielversprechenden Anwendungsbereichen in den L&R Geschäftsfeldern.

Medizinsoftware als wichtiger Wachstums- und Digitalisierungstreiber

„OnlineDoctor hat uns mit seiner beeindruckenden Wachstumsdynamik, seiner technologischen Expertise in Bezug auf digitale Ökosysteme und KI und vor allem mit seinem aussergewöhnlichen, agilen Team überzeugt. Die einzigartige Position von OnlineDoctor als führendes Unternehmen im Bereich Dermatologie-Software als Medizinprodukt macht es zu einem wertvollen Bestandteil unserer Wachstums- und Digitalisierungs-Strategie. Wir sehen grosses Potenzial in der Weiterentwicklung von OnlineDoctor und sind überzeugt, dass wir gemeinsam neue digitale Massstäbe im Gesundheitssektor setzen werden“, sagen Thomas Menitz, CEO, und Holger Mägdefrau, CFO von Lohmann & Rauscher.

„L&R ist der ideale Partner für uns. Teil der L&R-Gruppe zu sein, eröffnet uns neue und langfristig planbare Möglichkeiten, unsere Innovationen im Bereich der digitalen Medizinprodukte voranzutreiben. Denn wir teilen die gemeinsame Vision, überlegene Lösungen für Gesundheitssysteme zu erschaffen. Als junges Team sind wir begeistert von den grossen Möglichkeiten für die Zukunft von OnlineDoctor“, sagen die Gründer von OnlineDoctor, Dr. Tobias Wolf und Dr. Philipp Wustrow.

Über den Kaufpreis der Akquisition haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. (OnlineDoctor/mc/hfu)

