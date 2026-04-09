Fasoon lanciert kostenlosen KI-Assistenten für die Gründung von Einzelfirmen

Appenzell – Fasoon, ein Gründungsportal der Schweiz, setzt erneut einen Meilenstein in der digitalen Firmengründung. Nach der Einführung der digitalen Gründung mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES) und einem Online-Vertragsgenerator präsentiert Fasoon nun als erstes Schweizer Gründungsportal einen kostenlosen KI-gestützten Dialog, mit dem die Gründung einer Einzelfirma innert weniger Minuten möglich wird. Rund um die Uhr.

Der neue KI-Assistent ermöglicht Gründerinnen und Gründern, sämtliche erforderlichen Angaben in einem natürlichen, intuitiven Gespräch zu erfassen. Die Sprachverarbeitung ist präzise, der Dialog fühlt sich intuitiv und natürlich an. Am Ende des Prozesses erhält der Nutzer alle notwendigen Dokumente, darunter Handelsregisteranmeldung und Begleitschreiben, automatisch per E-Mail zugesendet. Die Unterlagen müssen anschliessend lediglich beim zuständigen Handelsregisteramt eingereicht werden.

Ein weiterer Schritt in Richtung digitale Zukunft

Fasoon verfolgt seit Jahren konsequent das Ziel, Gründungen in der Schweiz so einfach, digital und günstig wie möglich zu machen. Bereits 2022 verkürzte das Unternehmen den Gründungsprozess dank digitaler Signaturen deutlich und wurde zum ersten Schweizer Portal, das QES für alle Rechtsformen akzeptierte. Mit dem neuen KI-Dialog folgt nun der nächste Schritt, der einen äusserst praktischen Use Case mit künstlicher Intelligenz ermöglicht.

Walter Regli, Co-Founder von Fasoon: «Mit dem KI-Dialog machen wir die Gründung einer Einzelfirma so einfach wie noch nie. Der Prozess dauert nur wenige Minuten, ist rund um die Uhr nutzbar und liefert alle benötigten Dokumente kostenlos. Wir möchten Gründerinnen und Gründern zeigen, wie viel Potenzial moderne digitale Technologien bereits heute bieten.»

Der KI-Dialog befindet sich aktuell in einer Beta-Phase, ist aber vollständig funktionsfähig. In der Beta-Phase gibt es den KI-Dialog nur für Kantone mit Deutsch als Amtssprache. Der KI-Dialog kann aber in allen beliebigen Sprachen geführt werden.

So funktioniert die KI-Gründung in wenigen Schritten:

Start des Dialogs auf der Fasoon-Plattform. Beantwortung einiger weniger Fragen in natürlicher Sprache. Vollautomatische Erstellung der notwendigen HR-Dokumente. Bereitstellung der Unterlagen per E-Mail. Einreichung beim Handelsregister durch die Gründerin/den Gründer.

Wer eine Beratung braucht oder lieber mit persönlichem Kontakt gründen möchte, kann dies nach wie vor über den bisherigen Gründungsprozess tun. (Fasoon/mc/hfu)