10 europäische ClimateTech-Startups, die die Dekarbonisierung zu einem grossen Geschäft machen

Da die Weltorganisation für Meteorologie berichtet, dass der Juni 2026 der heisseste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen in Westeuropa und weltweit der zweitwärmste war, wächst der Druck, den Übergang zu saubereren und widerstandsfähigeren Energiesystemen zu beschleunigen.

Die Herausforderung, vor der Europa steht : Die Emissionen senken und gleichzeitig sicherstellen, dass die Energieinfrastruktur den wachsenden Bedarf decken kann. Vor diesem Hintergrund zieht der europäische ClimateTech-Sektor weiterhin Investitionen an, da Startups Lösungen zur Dekarbonisierung verschiedener Branchen entwickeln – von der Energie- und Fertigungsindustrie über den Verkehrssektor bis hin zur bebauten Umwelt.

Von Batterierecycling und CO₂-Bilanzierung bis hin zu Wärmepumpen, Wärmespeichern und Plattformen für erneuerbare Energien: Diese Unternehmen nehmen einige der grössten Hindernisse bei der Erreichung der Netto-Null-Ziele in Angriff und bauen gleichzeitig wirtschaftlich tragfähige Unternehmen auf.

Das 20222 gegründete Aira ist ein in Stockholm ansässiges Unternehmen im Bereich saubere Energie, das Wärmepumpen und Lösungen zur Energieeinsparung im Haushalt direkt an Verbraucher liefert. Das Unternehmen unterstützt Haushalte bei der Abkehr von Heizungen mit fossilen Brennstoffen, indem es eine integrierte Plattform für die Elektrifizierung von Wohngebäuden und die Steigerung der Energieeffizienz anbietet.

Indem Aira den Zugang zu CO₂-armer Heizung erleichtert, will das Unternehmen die Dekarbonisierung von Wohngebäuden in ganz Europa vorantreiben. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen in fünf Finanzierungsrunden mehr als 621 Millionen Euro eingeworben, darunter eine Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen Euro im August 2025.

Das 2022 gegründete Aachener Unternehmen cylib ist ein Startup, das nachhaltige Recyclingtechnologien für ausgediente Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. Mit seinem firmeneigenen Verfahren gewinnt das Unternehmen kritische Rohstoffe wie Lithium, Graphit, Nickel und Kobalt zurück und trägt so zum Aufbau einer kreislauforientierten Batterie-Lieferkette für den wachsenden europäischen Markt für Elektrofahrzeuge bei.

Indem cylib die Abhängigkeit vom Abbau neuer Rohstoffe verringert, unterstützt das Unternehmen die Energiewende durch eine nachhaltigere Batterieproduktion. Das Unternehmen hat in fünf Finanzierungsrunden insgesamt 156,1 Millionen Euro eingeworben, darunter eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen Euro im Mai 2024.

Isometric ist ein ClimateTech-Unternehmen, das ein wissenschaftlich fundiertes Register für Emissionsgutschriften aus der CO₂-Entfernung betreibt. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht die unabhängige Überprüfung und Überwachung von Projekten zur CO₂-Entfernung und unterstützt Unternehmen dabei, hochwertige und transparente Emissionsgutschriften zu erwerben.

Das Unternehmen setzt sich dafür ein, das Vertrauen und die Rechenschaftspflicht auf dem freiwilligen CO₂-Markt zu stärken. Isometric hat in drei Finanzierungsrunden insgesamt 56 Millionen Euro eingeworben, darunter eine Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen Euro im Juni dieses Jahres.

trawa ist ein in Berlin ansässiges Startup, das eine End-to-End-„Energy-as-a-Service“-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen anbietet. Das 2022 gegründete Unternehmen kombiniert in seiner Software die Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien mit intelligentem Energiemanagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Kosten zu senken und ihre CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Durch die Vereinfachung des Zugangs zu sauberer Energie unterstützt trawa Unternehmen dabei, ihre Bemühungen zur Dekarbonisierung zu beschleunigen. Das Unternehmen hat 36,4 Millionen Euro in vier Finanzierungsrunden eingeworben, darunter eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro im Mai 2024.

Samara ist ein in Madrid ansässiges Unternehmen im Bereich saubere Energie, das Hausbesitzern dabei hilft, Dachsolaranlagen und Lösungen zur Elektrifizierung ihres Haushalts zu nutzen. Das Unternehmen vereinfacht den Installationsprozess und macht es Haushalten so leichter, sowohl ihre Energiekosten als auch ihre CO₂-Emissionen zu senken.

Samara hat es sich zum Ziel gesetzt, den Übergang zu sauberer Energie für Privathaushalte in ganz Europa zu beschleunigen. Das Unternehmen hat 18 Millionen Euro in drei Finanzierungsrunden eingeworben, darunter eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,5 Millionen Euro, die bereits sechs Monate nach der Gründung im Dezember 2022 abgeschlossen wurde.

Climatiq, gegründet im Jahr 2021, ist ein Anbieter von Klimasoftware, der APIs und Emissionsdaten für Unternehmen bereitstellt, die Produkte im Bereich der CO₂-Bilanzierung und Nachhaltigkeit entwickeln. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Entwicklern und Unternehmen, präzise Emissionsberechnungen in ihre Anwendungen zu integrieren.

Indem Climatiq Emissionsdaten leichter zugänglich macht, hilft das Unternehmen Organisationen dabei, ihre Umweltauswirkungen zu messen und zu reduzieren. Das Unternehmen hat in drei Finanzierungsrunden insgesamt 17 Millionen Euro eingesammelt, darunter eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro im Juni des vergangenen Jahres.

Ostrom, ist ein 2021 gegründeter, in Berlin ansässiger Anbieter von digitaler grüner Energie, der Strom aus erneuerbaren Quellen sowie intelligente Tools anbietet, die den Kunden dabei helfen, Strom dann zu verbrauchen, wenn er am günstigsten und am saubersten ist. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit Technologie, um die Effizienz zu steigern und Emissionen zu senken.

Mit seinem „Digital-First“-Ansatz will das Unternehmen grünen Strom für Verbraucher erschwinglicher und zugänglicher machen. Ostrom hat in fünf Finanzierungsrunden insgesamt 40 Millionen Euro eingeworben, darunter eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro, die im Juni 2025 abgeschlossen wurde.

PaperShell, das in Schweden ansässige Startup ist auf die Entwicklung von tragenden Bauteilen aus Naturfasern spezialisiert. Sein Verbundwerkstoff auf Papierbasis soll CO₂-intensive Materialien wie Kunststoff und Aluminium in Anwendungsbereichen wie Möbeln, Konsumgütern und Automobilkomponenten ersetzen.

Durch das Angebot einer CO₂-ärmeren Alternative zu herkömmlichen Materialien hilft PaperShell Herstellern dabei, die in den Produkten enthaltenen Emissionen zu reduzieren. Das Unternehmen hat in fünf Finanzierungsrunden 60 Millionen Euro eingesammelt. Anfang dieses Jahres sicherte sich das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 40,3 Millionen Euro, um die industrielle Produktion durch ein neues Vorzeigewerk in Tibro, Schweden, auszubauen.

Stellaria ist ein ClimateTech-Startup mit Sitz im Nordosten Frankreichs, das Kernreaktoren der nächsten Generation mit geschmolzenem Salz entwickelt. Sein Reaktorkonzept mit einer Leistung von 200 MW soll sicheren, kohlenstoffarmen Strom liefern und eine Betriebsdauer von bis zu 20 Jahren ohne Brennstoffnachfüllung ermöglichen.

Das Unternehmen treibt die Kerntechnik als langfristige Lösung für eine zuverlässige, CO₂-freie Energieerzeugung voran und hat bislang 23 Millionen Euro eingeworben.

Exergy3 ist ein in Edinburgh ansässiges ClimateTech-Unternehmen, das thermische Energiespeichersysteme für industrielle Anwendungen entwickelt. Seine Technologie speichert Wärme zur späteren Nutzung und hilft Herstellern so, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu senken und die Emissionen aus industriellen Prozessen zu reduzieren.

Exergy3 widmet sich einem der Sektoren, deren Dekarbonisierung am schwierigsten ist, und hat sich zum Ziel gesetzt, umweltfreundlichere industrielle Energiesysteme zu fördern. Das Unternehmen hat in fünf Finanzierungsrunden insgesamt 22 Millionen Euro eingeworben, darunter eine Seed-Finanzierung in Höhe von 11,4 Millionen Euro (10 Millionen Pfund) im April dieses Jahres. (EU-Startups/mc/hfu)