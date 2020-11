MA Ventures unterstützt Startups im Tätigkeitsbereich der Genossenschaft Migros Aare

Schönbühl – Die Genossenschaft Migros Aare lanciert den Corporate Venture Capital Fonds «MA Ventures». Das Unternehmen investiert in Startups, die innovative Geschäftsmodelle und zukunftsorientierte Technologien in den Geschäftsfeldern der Migros Aare entwickeln.

Der digitale Wandel verändert Wertschöpfungsketten und Strukturen aller Branchen, insbesondere auch diejenigen des Detailhandels. Die Genossenschaft Migros Aare hat im vergangenen Jahr selbst digitale Innovationen lanciert, wie zum Beispiel My Migros oder M-Plus. Mit MA Ventures will die Migros Aare den Austausch mit Startups in ihrem Tätigkeitsbereich fördern und die spannendsten Startups mit Kapital und Know-how unterstützen. Im Fokus von MA Ventures stehen Startups, die den Wandel aktiv mitgestalten, indem sie traditionelle Prozesse aufbrechen und nachhaltig verbessern. Zur professionellen Umsetzung der Investitionstätigkeit ist MA Ventures eine strategische Partnerschaft mit Redstone eingegangen. Redstone ist ein Venture Capital-Spezialist.

Startups aus den Bereichen RetailTech bis Gesundheit

MA Ventures investiert gezielt in innovative Geschäftsmodelle und Technologien für den Einzelhandel, Logistik der letzten Meile sowie PropTech und Gesundheit. Das erste wegweisende Investment wurde mit «_blaenk», einem «Retail-as-a-Service»-Unternehmen, bereits getätigt. «_blaenk» hat sich auf die Entwicklung neuartiger Shopping-Erlebnisse und eines hybriden Omnichannel-Marktplatzes spezialisiert, und passt so hervorragend in die Investmentstrategie von MA Ventures.

MA Ventures mit vielen Vorteilen

MA Ventures beteiligt sich als Minderheitsinvestor an ambitionierten Startups, zusammen mit anderen Venture Capital-Investoren. Startups profitieren von einer breiten Erfahrung der Migros Aare durch bereits zahlreich realisierte Innovationsprojekte und erhalten Zugang zu einem breiten Netzwerk an Experten. Zudem zeichnet sich MA Ventures durch seine Nähe zu den Kundinnen und Kunden aus. Migros ist die stärkste Retail Marke der Schweiz. Das schafft Vertrauen für die Partnerschaften. «Wir freuen uns auf viele spannende Investments und suchen talentierte und kompetente Gründerinnen und Gründer, die ihre Vision mit viel Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen umsetzen», sagt Beat Schlumpf, Leiter MA Ventures. (Migros Aare/mc/ps)

