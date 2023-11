Maximon: Frieda Health sichert sich 2,5 Mio Euro-Investition für innovative Menopausen-Lösungen

Zug – Frieda Health, ein aufstrebendes Femtech-Startup aus Berlin, hat eine Finanzierung über 2,5 Millionen Euro vom Maximon Longevity Co-Investment Fund erhalten. Diese Unterstützung soll es Frieda Health ermöglichen, bahnbrechende digitale Lösungen zur Unterstützung von Frauen in der Menopause zu entwickeln und auszubauen.

Frieda Health konzentriert sich auf die Entwicklung einer ganzheitlichen digitalen Gesundheitsplattform, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen ab 45 Jahren zugeschnitten ist. Die Plattform kombiniert medizinisches Fachwissen mit psychologischer Betreuung und neuesten Technologien, um Frauen während der Menopause umfassend zu unterstützen.

Frieda Health hat das Ziel, das Bewusstsein und die Behandlungsmöglichkeiten in dieser Lebensphase zu erweitern und zu verbessern. Das Team, bestehend aus Experten in den Bereichen Gesundheitsdaten, Softwareentwicklung, Gynäkologie und Psychologie, arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung und Implementierung der Plattform.

Valentina Ullrich, CEO & Founder von Frieda Health, sagt: “Nachdem wir in den letzten Jahren den längst überfälligen Fokus auf die weibliche Periode erlebt haben, ist es jetzt Zeit den Zyklus auch zu Ende zu denken. Dass es Frieda möglich war, hier ein relevantes Investment einzusammeln und einen starken Partner an Board zu holen, ist so wichtig und macht uns sehr stolz. Wir freuen uns darauf, die Behandlunglücke in der Menopause anzugehen und darüber hinaus zu denken. “Positives oder Gesundes Altern” ist immer noch negativ behaftet oder wird im Gesamtkontext präventiver Gesundheit ignoriert. Doch genau hier will Frieda Veränderungen erwirken.”

„Wir freuen uns, mit Frieda Health zusammenzuarbeiten. Maximon unterstützt Unternehmen, welche die «Healthspan», sprich die Zeit, in der wir in guter Gesundheit und ohne altersbedingte Krankheiten leben können, verlängern. Für die Hälfte der Bevölkerung ist die Menopause oft der Ausgangspunkt altersbedingter Gesundheitsprobleme. Daher sind wir überzeugt von Friedas Mission, dieses weitgehend übersehene Problem und den unzureichend bedienten Markt anzugehen», erklärt Caroline Wagner, Board Member von Maximon.

Mit der neuen Finanzierung plant Frieda Health, seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu intensivieren, die digitale Plattform weiterzuentwickeln und eine breitere Nutzerbasis zu erreichen. (Maximon/mc)

Frieda Health