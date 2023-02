Medgate Kids Line Angebot neu auch in der Well-App

Schlieren – Die Gesundheitsplattform Well und die Telemedizin-Anbieterin Medgate gehen eine Partnerschaft ein. Beide verfolgen das Ziel, das Schweizer Gesundheitswesen digital weiterzuentwickeln. Neu bietet die Well-App besorgten Eltern die Möglichkeit, in Notfällen die Dienstleistungen der Medgate Kids Line in Anspruch zu nehmen. Die Kids Line ist eine von Medgate betriebene Telefonnummer, unter der erfahrene pädiatrische Pflegefachpersonen sowie ein Ärzteteam besorgte Eltern kranker Kinder beraten und unterstützen. Diese Behandlung am Telefon hilft, die Notfallstationen zu entlasten und erspart den Eltern lange Wartezeiten.

Mit der Einbindung der Medgate Kids Line auf ihre Gesundheitsplattform macht Well einen weiteren wichtigen Schritt zur «One-Stop-Shop»-App im Gesundheitswesen. Als Ergänzung zu den generellen Dienstleistungen der Krankenversicherungen soll die Notfall-Telefonnummer für Kinder und Jugendliche eine wichtige Ergänzung zur Entlastung der Notfallstationen in Kinderspitälern sein und den Eltern in vielen Fällen lange Wartezeiten in der Notaufnahme ersparen.

Medizinischer Rat und wertvolle Triage

«Ist das bloss ein bisschen Fieber oder ist meine Tochter ernsthaft erkrankt?», «Sind diese Geräusche beim Atmen noch normal oder kriegt mein Sohn zu wenig Luft?» – als Eltern ist es nicht immer einfach, den Gesundheitszustand des eigenen Kindes richtig einzuschätzen. Die Eltern wollen einerseits nicht zu spät reagieren und andererseits nicht stundenlang in der Notaufnahme warten. Hier setzt die Medgate Kids Line an und unterstützt die Eltern und die Notaufnahmen durch kompetente Beratung und Behandlung am Telefon. Claudine Blaser, Managing Director von Medgate Schweiz: «Die Medgate Kids Line hat sich in den vergangenen zwei Jahren bereits erfolgreich etabliert, um den Überlastungen der Notfallstationen in Kinderspitälern entgegenzuwirken. Wir sind überzeugt, in Kooperation mit Well das Angebot noch stärker zu verankern.»

Kids Line wurde 2014 als Beratungstelefon für Kinder- und Jugendnotfälle des Kinderspitals Zürich und anderer Kooperationspartner gegründet und 2021 an die Telemedizin-Anbieterin Medgate übergeben. Dank dieses Angebots können mehr als die Hälfte der Patienten:innen direkt am Telefon abschliessend behandelt werden. In Fällen, die telemedizinisch nicht gelöst werden können, nehmen die Pflegefachpersonen und das Ärzte-Team eine weitere Triage entsprechend der medizinischen Dringlichkeit vor: Wenn eine physische Arztkonsultation erst in einem Zeitrahmen von zwölf oder mehr Stunden empfohlen ist, kann in vielen Fällen ein Besuch einer Notfallstation ebenfalls vermieden werden. Nur in 25 Prozent der Fälle werden die Patienten in eine pädiatrische Notfallstation geschickt.

Aktuell wird die Kids Line auf Deutsch angeboten. Ein Ausbau des Angebots für die französische und die italienische Schweiz ist geplant. (mc/pg)