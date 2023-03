metaLead Therapeutics erhält CHF 150’000 für die Entwicklung von neuartigen Mitteln gegen Metallvergiftungen

Zürich – Das Biotech-Startup metaLead Therapeutics, das ein wirksames Mittel gegen Metallvergiftungen entwickelt, erhält von Venture Kick CHF 150’000. Das Startup wurde von Dr. Michal Shoshan gegründet, welche eine Forschungsgruppe am Institut für Chemie der Universität Zürich leitet.

Blei ist eines der giftigsten Metalle für den Menschen: Bleivergiftungen fordern jährlich etwa eine Million Todesopfer, während jedes dritte Kind auf der Welt eine gefährliche Bleikonzentrationen im Blut hat. Die beiden derzeit verfügbaren Medikamente zur Behandlung von Bleivergiftungen sind unwirksam und weisen eine hohe Toxizität auf. Daher können über 90 % der Patienten derzeit nicht gegen diesen systemischen Giftstoff behandelt werden.

Um dieses Problem anzugehen, entwickelt metaLead kurze Peptide, die den Stand der selektiven Chelattherapie erheblich verbessern könnten, da sie sicherer und wirksamer in menschlichen Zellen und Modellorganismen sind. Die neuartigen Kurzpeptide binden toxische Metalle wie Blei, nicht aber für den Stoffwechsel wichtige Metalle wie Kalzium und Zink, so dass sie für Kinder und schwangere Frauen, die wegen hoher Metallvergiftungen behandelt werden, sicher sind.

Zwei Patente angemeldet

metaLead hat in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich zwei Patente angemeldet und testet die Wirksamkeit seiner Wirkstoffe gegen Quecksilber, Arsen und Kupfer, wobei letzteres Menschen betrifft, die an der Wilson-Krankheit leiden (einer von 30’000). Der Hauptkandidat könnte auch in der präventiven Behandlung von Menschen eingesetzt werden, die in Gebieten mit hoher Metallbelastung leben.

Der primäre Zielmarkt des Startups sind die USA, gefolgt von Europa und anderen Märkten, mit dem Ziel, neue medikamentöse Behandlungen für Kinder und Erwachsene verfügbar zu machen. Allein in den USA haben 16% der Kinder und jeder zweite Erwachsene Blutbleispiegel, die als giftig gelten und eine Behandlung erfordern. Doch 93% von ihnen können aufgrund der schlechten Wirksamkeit der aktuellen Medikamente nicht medizinisch behandelt werden. metaLead will diese Medikamente nicht nur in akuten Fällen ersetzen, sondern auch die Millionen behandeln, für die es heute keine brauchbaren Mittel gibt.

Das Startup wird die von Venture Kick zugesprochenen CHF 150’000 in die Verstaatlichung des Patents und in Studien zur Erlangung der Zulassung investieren.

Das Startup wurde von Dr. Michal Shoshan gegründet, einer Expertin für medizinische anorganische Chemie, die als Marie-Curie-Postdoktorandin an der ETH tätig war, bevor sie die Leitung einer vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Forschungsgruppe am Institut für Chemie der Universität Zürich übernahm. Ihre Gruppe arbeitet an der Entwicklung neuer Lösungen gegen Metallvergiftungen und -verschmutzungen für medizinische und umwelttechnische Anwendungen.

«Die Unterstützung durch Venture Kick geht weit über den finanziellen Beitrag hinaus», so Dr. Shoshan. «Die Schulungen, die dazu beigetragen haben, die Botschaft während der Entwicklung zu verfeinern, der Kontakt zu einem Netzwerk hochqualifizierter und erfahrener Fachleute, die ihre wertvollen Ratschläge grosszügig mit uns teilen, und vor allem die Anerkennung und der Glaube an die Ziele von metaLead – all das macht Venture Kick zu einem soliden und starken Motor für unser Wachstum. Ich freue mich, daran teilgenommen zu haben.» (Venture Kick/mc/hfu)