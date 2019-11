Migros-Tochter Sparrow Ventures beteiligt sich an bestsmile

Zürich – Das Schweizer Dental-Startup bestsmile hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Hinter der Investition steht Sparrow Ventures, der Venture Builder und Wachstumskapitalgeber der Migros-Gruppe, welcher sich an vielversprechenden Jungunternehmen beteiligt. bestsmile bringt seit eineinhalb Jahren Bewegung in den Schweizer Dental-Markt und ist dabei, die erste Anlaufstelle für kleinere Zahnkorrekturen zu werden. Das frische Kapital wird für die weitere Expansion in der Schweiz eingesetzt.

bestsmile bietet einen neuen, innovativen Weg, Erwachsenen zu einem fairen Preis ein schönes Lächeln zu ermöglichen. Dabei deckt das Startup die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand ab und stösst mit der innovativen und kostengünstigen Behandlungsmethode auf grosse Beliebtheit bei Schweizerinnen und Schweizern. Dank hoher Nachfrage und solider Finanzierung wächst bestsmile vom ersten Tag an ungebremst. Inzwischen beschäftigt die Firma über 100 Mitarbeitende und betreibt 12 Praxen in verschiedenen Schweizer Städten.

Co-Founder Ertan Wittwer freut sich über die Beteiligung des Migros-Investitionsmotors: „Mit Sparrow Ventures haben wir neu einen starken Partner an unserer Seite. Das eröffnet uns nicht nur finanzielle Möglichkeiten, sondern auch Zugang zu einem erfahrenen Team, das uns bei der Skalierung unseres Geschäftsmodells unterstützen wird.“

Erste Investition von Sparrow Ventures

bestsmile ist die erste Investition von Sparrow Ventures, welcher sich unter anderem auf Start-ups in den Bereichen Digital Health, eCommerce und Fintech fokussiert. „Auf Grund neuer Technologien haben sich über die letzten Jahre eine Vielzahl an Möglichkeiten für die ästhetische Zahnmedizin ergeben. Den Gründern von bestsmile und ihrem Team ist es gelungen, innert kürzester Zeit ein schweizweites Netz von Praxen und Prozessen, die weiteres Wachstum ermöglichen, aufzubauen. Das hat uns voll überzeugt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, das Team als Investor und Partner zu unterstützen“, so CFO von Sparrow Ventures, Lorenz Lüchinger. (mc/pg)

bestsmile

Sparrow Ventures