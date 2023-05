MyCamper setzt als erstes Schweizer Tourismus-Startup auf Crowdinvesting

Basel – Das Camper-Sharing-Startup MyCamper ermöglicht die einfache und sichere Miete von Campingfahrzeugen in der Schweiz und Skandinavien. Mit dem skalierbaren Geschäftsmodell hat MyCamper innerhalb weniger Jahre in fünf Märkte expandiert. Durch ein Crowdinvesting will MyCamper nun der treuen Camper-Community die Möglichkeit geben, selbst Teil der Erfolgsgeschichte zu werden.

Bei MyCamper können über 3500 Fahrzeuge von privaten Fahrzeugbesitzern gemietet werden. Mit dem Vermieten des eigenen Campers können die hohen Anschaffungskosten und jährlich wiederkehrenden Kosten für den Parkplatz, Versicherung, Unterhalt und Steuern geteilt werden.

MyCamper konnte in der Schweiz in den letzten Jahren ein totales Buchungsvolumen von über 30 Mio Franken generieren. Das rasante Wachstum in der Schweiz hat MyCamper dazu bewogen, in weitere Märkte zu expandieren. Mit der Übernahme der schwedischen Plattform Housecar konnte MyCamper auf einen Schlag vier weitere Märkte angehen: Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark. Diese skandinavischen Länder bieten ein grosses Wachstumspotenzial, somit plant MyCamper das Buchungsvolumen bis 2028 auf 75 Mio Franken pro Jahr zu versechsfachen.

“Mit dem Kapital aus dem Crowdinvesting möchten wir das internationale Wachstum weiterhin vorantreiben und zusätzlich der Community etwas zurückgeben”, so Stefan Lieberherr, Co-Founder und CEO von MyCamper. Eine beschränkte Anzahl interessierter Investoren können MyCamper Anteile kaufen. Die bestehenden Investoren werden 750’000 CHF für die Übernahme von Housecar beitragen. Das geplante Crowdinvesting über 1 Mio Franken werden für die Skalierung in Skandinavien, die Expansion in einen neuen Markt und den Ausbau des Produktes zur Buchung von Campingplätzen eingesetzt.

Das MyCamper Crowdinvesting startet am Mittwoch, 10. Mai, um 18 Uhr und wird in Zusammenarbeit mit der Plattform Conda durchgeführt. Stand heute konnte MyCamper bereits über 380’000 Franken während der Pre-Funding-Phase durch die eigene Community sammeln. (mc/pg)

