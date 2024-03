Necture erhält 7 Millionen Euro, um die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten zu beschleunigen

Wien – Necture, ein Technologieunternehmen, das die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten beschleunigt, hat heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde bekanntgegeben. Die Gesamtsumme der Series A beläuft sich auf 7 Millionen Euro. Die Investitionsrunde wurde von dem Smart Energy Innovationsfonds (Schweiz) und Verbund X Ventures (Österreich) angeführt, die sich den bestehenden Investoren Speedinvest und smartworks innovation GmbH anschliessen.

Das Wiener Unternehmen Necture unterstützt Shared-Mobility-Anbieter und Flottenbetreiber dabei, ihre Fahrzeugflotten optimal zu betreiben und somit die Umstellung auf elektrische Fahrzeuge zu beschleunigen. Nectures vorausschauende SaaS-basierte Plattform stellt Flottenmanagern Daten zur Verfügung und leitet daraus fahrzeugspezifische Vorschläge zum Rebalancing und zum Laden ab. Die StreetCrowd-Community mit über 20’000 Mitgliedern setzt das Optimierungspotenzial vor Ort um, sorgt für einen reibungslosen Ablauf und schließt die Lücke zwischen Daten und Handeln. Auf diese Weise wird die Flottenverfügbarkeit erhöht und die Kosten gesenkt.

Elektrifizierung von Flotten vorantreiben

Necture verfügt bereits über einen starken Produkt-Markt-Fit. Das Unternehmen arbeitet mit Shared-Mobility-Anbietern wie MILES (Deutschland), Eloop (Wien) und Awto (Santiago, Chile) zusammen und hat bereits 15’000 Fahrzeuge in Europa und Amerika auf der Plattform. Die Finanzierungsrunde wird die Expansion des Unternehmens in den Markt für Unternehmensflotten beschleunigen. Necture wird dank des neuen Kapitals expandieren und weltweit die Elektrifizierung von Flotten vorantreiben. Das Unternehmen ist derzeit dabei, eine Zusammenarbeit mit einem führenden Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter einzugehen, die in naher Zukunft bekannt gegeben wird.

«Um den Klimawandel zu bekämpfen, brauchen wir mutiges Handeln», sagt Christian Adelsberger, Gründer und CEO von Necture. «Die Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft, die von E-Fahrzeugen angetrieben wird, einen großen Schritt näher zu kommen. Mit dem neuen Kapital können wir mit mehr Unternehmen zusammenarbeiten und einen echten Unterschied machen. Wir freuen uns sehr, den Smart Energy Innovationsfonds und Verbund X Ventures als Partner begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass ihr tiefes Verständnis des Energie- und Mobilitätssektors für unser weiteres Wachstum enorm hilfreich sein wird.»

«Nectures Ansatz für das Flottenmanagement von E-Fahrzeugen ist wirklich innovativ und adressiert einen enormen Bedarf auf dem Markt. Die Kombination von Software und Hardware-Infrastruktur ist entscheidend. Necture wird den Zugang zu Shared Mobility und Flotten erleichtern und deren Einführung beschleunigen. Dieser Ansatz kann in Zukunft auch auf andere Mobilitätsangebote ausgeweitet werden. Das passt genau zur strategischen Ausrichtung unseres Fonds», kommentiert Lars Hennersdorf, Investment Manager beim Smart Energy Innovationsfonds.

Franz Zöchbauer, Managing Director von VERBUND X Ventures, ergänzt: «Die Expertise von Necture in den Bereichen Carsharing und Flottenmanagement in Kombination mit ihrer datengesteuerten Plattform ist einzigartig und trifft genau die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen beim Umstieg auf E-Fahrzeuge. Necture hat ein enormes Wachstum gezeigt, das durch die Investition nun noch weiter beschleunigt wird. Necture wird die Elektrifizierung von Unternehmensflotten maßgeblich beeinflussen – wir freuen uns darauf, diese Reise zu begleiten.» (Necture/mc/hfu)