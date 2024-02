NovoViz erhält CHF 150’000 für Quantenbildgebung und Bildverarbeitungsforschung

Neuchâtel – NovoViz entwickelt neuartige Sensorchips für die nächste Generation von Sensoren und Kameras, die deutlich höhere Bildraten bei geringerem Energieverbrauch und niedrigeren Systemkosten ermöglichen. Das EPFL-Spin-off wurde von Venture Kick mit 150’000 Franken finanziert und gewann damit die dritte Phase des Programms.

Bestehende Einzelphotonenkameras sind spezialisierte Geräte mit hohen technologischen Anforderungen, die für normale Benutzer unzugänglich und kostspielig sind. Solche Kameras benötigen teure Single-Photon Avalanche Diode (SPAD)-Sensoren und werden meist in komplexen und experimentellen Aufbauten mit hohen Gesamtkosten verwendet, was ihren Einsatz in Bereichen wie der Quantenbildgebung und dem maschinellen Sehen einschränkt. NovoViz entwickelt kosteneffiziente Einzelphotonen-Rechenmaschinen und stützt sich dabei auf zwei Patente und ein Jahrzehnt der Forschung. Das Startup ermöglicht die Entwicklung kostengünstiger SPAD-Kameras, die im Vergleich zu bestehenden Kameras wesentlich höhere Bildraten und eine minimale Ausgangsbandbreite bieten – und das alles bei Einzelphotonenauflösung.

NovoViz will sich einen bedeutenden Anteil am aufstrebenden Markt für Single-Photon Avalanche Diode (SPAD) Kameras sichern, der auf 500 Mio. USD geschätzt wird. NovoViz wird die 150’000 CHF investieren, um den Markteintritt zu beschleunigen und sein Patentportfolio zu stärken.

Zum Team von NovoViz gehören CEO Dr. Andrada Muntean, CTO Dr. Andrei Ardelean, CFO MSc.-MBA Samuel Cheng, MSc. Ekin Kizilkan, MSc. Utku Karaca, und Berater Prof. Dr. Edoardo Charbon.

«Venture Kick ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch ein entscheidender Faktor für Start-ups in der Frühphase wie unseres. Von der Förderung unserer Produktentwicklung bis hin zum wichtigen Feedback in den Kicker Camps und von der Jury – es geht darum, das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Unsere Reise mit Venture Kick war für NovoViz sehr wichtig», kommentiert Andrada Muntean. (Venture Kick/mc/hfu)

