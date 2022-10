Numarics neu mit Angebot auf UBS key4 business marketplace

Über Numarics

Die digitale Treuhandlösung für die Schweiz: Numarics ist eine preisgekrönte, digitale All-in-One

Administrations-Lösung für KMU (Best of Swiss Apps 2021) und eines der am schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen in der Schweiz (Fintech Energy, 2022), das es Schweizer Einzelfirmen, Startups und Wachstumsunternehmen ermöglicht, die Business-Administration nahtlos in ihren Alltag zu integrieren. Mehr unter numarics.com.