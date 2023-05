Numarics zählt zu den Top 10 FinTech-Start-ups der Schweiz und geht unter die Finalisten bei den Swiss FinTech Awards 2023

Baar – Numarics wurde unter die Top 10 Startups der Swiss FinTech Awards 2023 sowie unter die Top 5 Early Stage FinTech Startups gewählt und gehört damit zu den Finalisten für die begehrte Auszeichnung. Die erste Auszeichnung für die auf künstlicher Intelligenz basierende Treuhandlösung für Schweizer KMU, den Best Of Swiss Apps Award 2021 in der Kategorie Enterprise, erhielt das Unternehmen bereits einen Monat nach dem Launch.

Als Teil des Programms bis zur Siegerehrung für den begehrten Swiss FinTech Award werden die beiden Gründer Dominique Rey und Kristian Kabashi, am 3. Mai 2023 am Boot Camp bei Accenture in Zürich teilnehmen. Mit der Bekanntgabe zur Nominierung kündigt Numarics die Version 2.0 der Mobile App an.

Schon ihre erste Auszeichnung bestätigte die innovative Positionierung des Startups Numarics. Nach eineinhalb Jahren Entwicklungszeit stand bereits der Launch der Lösung für KMUs in der Schweiz im September 2021 an. Im Oktober 2021 kam dann ganz überraschend die Gold-Ehrung des Best of Swiss Apps-Award für ihre mobile Lösung. «Diese Auszeichnung war das Ergebnis harter Arbeit und konsequenter Umsetzung unserer Vision, an die wir seit Gründung von Numarics geglaubt haben. Wenige Monate später kamen unsere Hauptinvestoren rein», erinnert sich Rey.

Am 24. Mai 2023 werden die Gründer vor der Jury und den Unterstützern des Awards pitchen. «Der Swiss FinTech-Award ist für uns die höchste Auszeichnung und das Merkmal für den Schritt vom Startup hin zum etablierten FinTech-Unternehmen», sagt Kabashi.

Am 13. Juni veranstaltet das Finanz und Wirtschaft Forum die führende Schweizer Fintech-Konferenz «FinTech 2023» und es findet dann die Swiss FinTech Awards Night statt.

Numarics ist Treuhand auf der Überholspur. Mit einem KI-gestützten Buchhaltungssystem, entwickelt von Treuhändern, Wirtschaftsprüfern und Experten für technologische Prozessautomation, und als Fintech-Unternehmen gegründet, hat es sich auf die Effizienzsteigerung im Treuhandbereich durch das optimierte Zusammenwirken von Treuhandexperten und digitalem Ecosystem fokussiert.

Meilensteine sind eine Partnerschaft mit der Grossbank UBS sowie die Übernahme des führenden Treuhandunternehmens A&O Kreston. Das Leadership-Team von Numarics hat sich damit erweitert durch u.A. Emre Özdemir, dipl. Wirtschaftsprüfer, und Benjamin Merkli, dipl. Steuer- und Treuhandexperte. Numarics beschäftigt 2023 über 150 Mitarbeitende, aufgeteilt in Treuhand- und Digitalexperten. Über 100 Treuhandexperten arbeiten an neun Standorten in der Schweiz für Schweizer Unternehmer. (Numarics/mc/ps)