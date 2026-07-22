OBT: Startup aus Treuhandsicht – Liquidität als Schlüssel zum Erfolg

St. Gallen – Startups starten oft mit einer starken Idee. Gerade in der frühen Phase fehlen aber häufig der Überblick über finanzielle Zusammenhänge und die Zeit, sich vertieft damit auseinanderzusetzen. Der Treuhänder unterstützt Start-ups dabei, finanzielle Strukturen zu schaffen, Zahlen richtig zu interpretieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Finanzielle Struktur schaffen für fundierte Entscheidungen

Eine der wichtigsten Aufgaben des Treuhänders in der Startup-Phase ist der gemeinsame Aufbau einer finanziellen Struktur. Einerseits, um die externen rechtlichen Vorgaben (Compliance) einzuhalten sowie die Anforderungen der Kapitalgeber (Investoren, Banken etc.) zu erfüllen, und anderseits, um eine interne Grundlage für Geschäftsentscheide zu erhalten.

Dazu gehören die Definition eines zweckmässigen Kontenplans, die Einführung von Kostenstellen und Kostenträgern, die Festlegung klarer Rechnungslegungsgrundsätze sowie der Aufbau eines Finanzreportings mit relevanten Kennzahlen (KPI). Gerade bei Startups ist es entscheidend, dass diese Instrumente nicht unnötig komplex sind, sondern zielgerichtet Informationen liefern, die für das operative und strategische Management wirklich relevant sind.

Im Zentrum der finanziellen Steuerung steht dabei oftmals die Liquidität. Kennzahlen wie der Cash Runway – also die Anzahl Monate, die ein Start-up mit den vorhandenen liquiden Mitteln überleben kann – sind insbesondere für kapitalintensive Start-ups essenziell. Ergänzend dazu können Szenario- und Planungsrechnungen aufzeigen, wie sich Investitionen, Personalaufbau oder Umsatzveränderungen auf die Liquidität auswirken.

So entsteht Transparenz darüber, wie viel finanzieller Spielraum tatsächlich vorhanden ist und wann Handlungsbedarf besteht. Entscheidungen basieren damit nicht auf Bauchgefühl, sondern auf belastbaren Zahlen. Der Treuhänder hilft, diese Kennzahlen korrekt zu berechnen, verständlich aufzubereiten und regelmässig zu überwachen.

Laufende Buchführung, Steuern und Personaladministration als stabile Basis

Ein zentrales Element für den nachhaltigen Aufbau eines Startups ist eine sauber geführte und jederzeit aktuelle Buchhaltung. Der Treuhänder stellt sicher, dass sämtliche Belege strukturiert erfasst werden, Aufwände periodengerecht abgegrenzt sind und Erträge transparent ausgewiesen werden. Dadurch entsteht eine verlässliche Datenbasis, die nicht nur für den Jahresabschluss, sondern auch für unterjährige Auswertungen und Reportings essenziell ist.

Im Bereich der indirekten Steuern erstellt der Treuhänder die periodischen Mehrwertsteuerabrechnungen und reicht diese fristgerecht bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung ein. Dabei überprüft er auch regelmässig, ob die gewählte Abrechnungsmethode (effektiv oder Saldosteuersatz) weiterhin zur Unternehmensentwicklung passt und steuerlich sinnvoll ist. So lassen sich Risiken minimieren und unnötige Nachzahlungen vermeiden.

Ergänzend unterstützt der Treuhänder die Startups in der Personaladministration. Dazu gehören insbesondere die korrekten Lohnabrechnungen, die Abwicklung der Sozialversicherungen sowie die notwendigen Meldungen an Behörden und Versicherungen. Gerade in schnell wachsenden Teams, mit Neueintritten, variablen Lohnbestandteilen oder internationalen Mitarbeitenden, nimmt die Komplexität in diesem Bereich rasch zu. Eine professionelle Abwicklung schafft Sicherheit und Vertrauen – sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Geschäftsleitung. Auch die Erstellung der Steuererklärungen gehört zu den Aufgaben des Treuhänders. Dabei werden steuerliche Besonderheiten von Start-ups wie Verlustvorträge oder Beteiligungsverhältnisse berücksichtigt und optimal aufbereitet.

Durch die Auslagerung dieser administrativen und regulatorischen Aufgaben gewinnen Gründer wertvolle Zeit für ihr Kerngeschäft. Gleichzeitig können sie Fehler vermeiden, die später teuer werden oder das Vertrauen von Investoren und Behörden beeinträchtigen könnten. Das Ergebnis ist ein stabiles administratives Fundament, auf dem weiteres Wachstum sicher aufgebaut werden kann.

Frühzeitige Auslösung und Begleitung von Finanzierungsrunden

Liquiditätsengpässe entstehen in der Regel nicht überraschend – vorausgesetzt, die finanziellen Kennzahlen werden korrekt erhoben, laufend analysiert und richtig interpretiert. Eine zentrale Aufgabe des Treuhänders besteht darin, auf Basis der Liquiditätsplanung und der aktuellen Finanzzahlen frühzeitig zu erkennen, wann zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich werden könnten. Damit fungiert er als Frühwarnsystem für die Geschäftsleitung.

Diese frühzeitige Transparenz ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für jede Finanzierungsrunde. Der Treuhänder unterstützt Startups aktiv, sämtliche finanzrelevanten Unterlagen vor- und aufzubereiten. Dazu gehören aussagekräftige Jahres- und Zwischenabschlüsse, konsistente Planrechnungen, realistische Liquiditätsprognosen sowie Szenarien, welche die Auswirkungen von Wachstum, Investitionen oder Kostenveränderungen abbilden. Der Treuhänder stellt sicher, dass diese Zahlen logisch aufgebaut, nachvollziehbar dokumentiert und untereinander abgestimmt sind.

Durch diese professionelle Aufbereitung erhöht sich die Glaubwürdigkeit gegenüber Investoren, Banken und Förderstellen erheblich. Finanzielle Transparenz und konsistente Annahmen schaffen Vertrauen – ein zentraler Faktor in Verhandlungen über Kapitalzufuhr. Gleichzeitig reduziert sich das Risiko von Rückfragen, Verzögerungen oder gar dem Scheitern einer Finanzierungsrunde aufgrund unklarer oder widersprüchlicher Zahlen.

Während des gesamten Prozesses begleitet der Treuhänder die Geschäftsleitung als neutraler und erfahrener Sparringpartner. Er hilft dabei, realistische Annahmen zu treffen, Chancen und Risiken einzuordnen und finanzielle Argumente sachlich zu untermauern. Gerade in emotional geprägten Finanzierungsphasen sorgt diese externe, unabhängige Perspektive für zusätzliche Sicherheit und Objektivität.

So trägt der Treuhänder wesentlich dazu bei, dass Finanzierungsrunden nicht reaktiv unter Zeitdruck, sondern vorausschauend und strukturiert angegangen werden – eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und unternehmerische Stabilität.

Wachstum gezielt begleiten

Mit zunehmendem Wachstum eines Start-ups steigen die Anforderungen an finanzielle Prozesse, Systeme und interne Kontrollen deutlich. Was in der Anfangsphase noch pragmatisch und einfach funktioniert, stösst mit steigender Komplexität rasch an Grenzen. Eine zentrale Aufgabe des Treuhänders besteht darin, diesen Übergang frühzeitig zu erkennen und aktiv zu begleiten. Er sorgt dafür, dass bestehende Strukturen rechtzeitig weiterentwickelt und professionalisiert werden – ohne dabei die unternehmerische Flexibilität und Geschwindigkeit des Start-ups unnötig einzuschränken. Auch ein mögliches Insourcing von Finanzprozessen sollte vom Treuhänder begleitet werden.

Ein zentraler Aspekt ist die schrittweise Digitalisierung der administrativen Prozesse. Der digitalaffine Treuhänder unterstützt diesen Prozess mit modular aufgebauten Lösungen (z.B. Abacus), die sich flexibel an die Grösse, Komplexität und Wachstumsphase des Startups anpassen lassen. Anstatt von Beginn an auf überdimensionierte Systeme zu setzen, werden passende digitale Bausteine für Buchhaltung, Lohnadministration und Reporting gezielt eingeführt und bei Bedarf erweitert.

Darüber hinaus übernimmt der Treuhänder eine koordinierende Rolle, indem er erkennt, wann zusätzliche Fachdisziplinen wie Steuer- oder Rechtsberatung sinnvoll eingebunden werden sollten. Er fungiert dabei als Schnittstelle und stellt sicher, dass externe Spezialisten zielgerichtet eingesetzt werden.

So begleitet der Treuhänder das Wachstum operativ und strategisch. Das Startup wächst dadurch nicht nur schnell, sondern auch stabil, kontrolliert und nachhaltig – eine entscheidende Voraussetzung, um langfristig erfolgreich zu sein und das Vertrauen von Investoren, Mitarbeitenden und weiteren Anspruchsgruppen zu stärken.

Fazit

Der Treuhänder ist für Startups bei Bedarf weit mehr als ein Buchhalter. Er schafft Strukturen, macht Liquidität planbar und liefert die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Durch eine vorausschauende Liquiditätsplanung, saubere und digitale Administration und frühzeitige Begleitung bei Finanzierungsfragen wird der Treuhänder zu einem zentralen Partner auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum. (OBT/mc/ps)

Rechtliche und steuerrechtliche Aspekte bei Startup-Gründung

Die Gründung eines Startups ist ein spannender und zugleich herausfordernder Prozess. Neben der Entwicklung einer innovativen Geschäftsidee spielen rechtliche und steuerrechtliche Überlegungen eine entscheidende Rolle.

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