ofinto will den Markt für Büromöbel revolutionieren

Gossau – Das Schweizer Startup ofinto ist der erste komplett digitale Direktanbieter von ergonomischen, hochwertigen Büromöbeln. Das junge Unternehmen bietet seinen Kunden einen smarten Weg zum Premium-Büro.

Bananen-Rundrücken, Laptop-Nacken, Schildkrötenhals… Unnatürliche Körperhaltungen und damit verbundene Beschwerden nehmen zu. Gerade am Arbeitsplatz sitzen wir zu viel, blicken oft auf den Bildschirm und machen wenig Pausen. Hochwertiges ergonomisches Mobiliar kann eine grosse Hilfe sein.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Lösung für einen gesunden Arbeitsplatz bietet ofinto: Beim Online-Unternehmen bestellen Kundinnen und Kunden hochwertige ergonomische Büromöbel – digital und zum fairen Preis. Ofinto bietet ein sorgfältig kuratiertes Sortiment an selbst entwickelten Bürostühlen, Schreibtischen und Accessoires. “Unsere Premium-Möbel können wir deutlich unter dem Kostenniveau vergleichbarer Qualitätsherstellern anbieten”, sagt Co-Gründer Christian Stiefel. Möglich macht es der digitale Direktvertrieb mit schlanker Struktur ohne Fachhandel, aber mit hohem Kundenservice.

Hervorragendes Kundenerlebnis

“Wir machen das Büromöbel-Shopping einfach, intuitiv und modern – wir machen es zum Kundenerlebnis”, so Mitbegründer Jonas Romer. Dabei verbindet ofinto unkompliziertes digitales Einkaufen mit Top-Service. Dazu gehören schnelle Lieferzeiten von wenigen Tagen, 30 Tage Probesitzen, 5 Jahre Garantie. Zudem werden Kunden mit Produktvideos und Kundenberatung via Live-Chat vor und nach dem Kauf begleitet. Die beiden ofinto- Gründer Christian Stiefel und Jonas Romer haben sich beim Studium an der Universität St.Gallen (HSG) kennengelernt. Sie bringen langjährige Erfahrung und Fachexpertise in Produktentwicklung, Logistik, Marketing und Technik, auch innerhalb der Möbelindustrie, in ihr gemeinsames Startup ein. Ofinto entwickelt und produziert seine Produkte selbst und setzt auf nachhaltiges und schlichtes, zeitloses Design, hochwertige Materialien und eine effiziente Lieferkette.

Innovationspreis für Ergonomie 2023

Die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der ofinto-Produkte wird durch verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen unterstrichen. So wurden Produkte wie Bürostühle und der höhenverstellbare Schreibtisch von der IGR Stiftung für Ergonomie geprüft und das Unternehmen mit dem IGR Innovationspreis für Ergonomie 2023 ausgezeichnet. Viele Produkte tragen zudem das Greenguard-Siegel für schadstoffgeprüfte Möbel, das OEKO-TEX-Zertifikat für nachhaltige Textilien oder stammen aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft.

Nachhaltige Philosophie

Gesünder – konkret: gesünder für den Menschen und den Planeten – arbeitet auch ofinto selbst: In ihrer Nachhaltigkeitsphilosophie steht das Bekenntnis zum Klimaschutz und zum schonenden Umgang mit Ressourcen. Die Produkte bestehen aus nachhaltigem Holz und zu 80% aus recyclebaren Materialien. Zudem arbeitet ofinto ständig an neuen Nachhaltigkeitsinitiativen, um beispielsweise die Verpackungen Plastik- und Styroporfrei zu machen. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung Swiss Climate wird ausserdem der CO2-Ausstoss durch die Unterstützung ausgewählter Klimaprojekte im In- und Ausland kompensiert und damit einen aktiven Beitrag für eine klimaneutrale Zukunft geleistet. (ofinto/mc)

ofinto