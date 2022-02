OnlineDoctor übernimmt KI-Startup A.S.S.I.S.T

St. Gallen – OnlineDoctor, der europäische Marktführer für Teledermatologie, verzeichnet die erste Übernahme in der Unternehmensgeschichte und kauft mit A.S.S.I.S.T den führenden Entwickler für KI im Bereich der Dermatologie. A.S.S.I.S.T entwickelt einen Prototyp mit einer diagnostischen Genauigkeit von über 85 Prozent für 30 Hauterkrankungen. Die Übernahme ist Teil der Strategie von OnlineDoctor, das erste KI-gestützte Medizinprodukt in der Teledermatologie weltweit zur Marktreife zu führen. Alle Mitarbeitenden von A.S.S.I.S.T. werden als interne KI-Abteilung übernommen.

Betroffene warten im Schnitt 35 Tage auf einen Termin in einer hautärztlichen Praxis. Über die Plattform von OnlineDoctor erhalten Personen mit einer Hauterkrankung schnelle Hilfe von Hautärztinnen und Hautärzten in ihrer Nähe. Dazu beantworten sie schriftlich Fragen zum Hautproblem, laden Fotos der betroffenen Körperstelle hoch und wählen eine Ärztin oder einen Arzt aus. Innerhalb von durchschnittlich sieben Stunden erhalten sie eine schriftliche Diagnose und konkrete Therapieempfehlung. In 15 Prozent der Fälle empfiehlt die Hautärztin oder der Hautarzt, sich persönlich in der Praxis vorzustellen. Das Unternehmen aus der Schweiz arbeitet hierzu mit mehr als 600 Dermatologen und Dermatologinnen in der DACH-Region zusammen. Bislang konnte so mehr als 70.000 Betroffenen schnell geholfen werden.

Für Dr. Tobias Wolf, Mit-Gründer von OnlineDoctor, hat der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Dermatologie das Potenzial, die medizinische Versorgung und die Prozesse in den Praxen nachhaltig zu verändern: „Gemeinsam entwickeln wir jetzt das erste KI-gestützte Medizinprodukt in der Teledermatologie – ein Meilenstein in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und eine Revolution in der Teledermatologie.“ Dr. Philipp Wustrow, Mit-Gründer von OnlineDoctor, ergänzt: „Mit der Technologie können wir das Wissen und die Erfahrung unseres fachärztlichen Netzwerks jetzt in einer KI bündeln und für jede*n der 600 Dermatologinnen und Dermatologen, die mit uns zusammenarbeiten, zur Verfügung stellen. Diese Kombination aus medizinischer Expertise und Technologie unterstützt die ärztliche Arbeit und steigert die Diagnosequalität.“

Die Dermatologie bietet sich durch die einfache Zugänglichkeit der Hautoberfläche für eine KI-basierte Diagnosestellung durch Bildanalysen an. Für Dr. Jan-Niklas Doll, Humanmediziner und KI-Spezialist, ist die Datenqualität und ein evidenzbasiertes Vorgehen entscheidend: „Eine KI ist nichts ohne hochwertige Daten. Wir wollen jetzt die Technologie weiter entwickeln und klinische Daten erheben. Die Einsatzgebiete sind vielfältig, für uns steht aber an erster Stelle, evidenzbasiert vorzugehen und in diesem stark regulierten Marktumfeld Qualitätsstandards zu setzen.“

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz als Teil des Digital-First-Ansatzes komplementiert die Vision des Unternehmens, zusammen mit ihrem fachärztlichen Netzwerk schnelle und hochwertige digitale Versorgung bei Hauterkrankungen möglich zu machen. (OnlineDoctor/mc)

OnlineDoctor

A.S.S.I.S.T