onocoy startet Projekt zum Aufbau des dichtesten GNSS-Referenzstationsnetzes auf Basis des Web 3.0

Zürich – onocoy hat sein Projekt zur Bereitstellung des dichtesten Netzes von GNSS-Referenzstationen auf Gemeinschaftsbasis gestartet. Auf der Grundlage des Web 3.0 und eines innovativen Anreizprogramms will onocoy eine herausragende Qualität der Positionsdaten sicherstellen, die für Massenmarktanwendungen wie Drohnen, Mikromobilität, Roboterrasenmäher oder autonome Fahrzeuge geeignet sind.

In der Vergangenheit war die ultrapräzise GNSS-Navigation (Global Navigation Satellite Systems), bekannt als Real-Time Kinematics (RTK), aufgrund der hohen Kosten nur für High-End-Märkte verfügbar. RTK ist eine Technik zur Beseitigung von Fehlern, die GNSS-Empfänger daran hindern, eine hochpräzise Positionierung zu erreichen. Durch die Anwendung von Korrekturdiensten kann die Positionierungsgenauigkeit bis in den Zentimeterbereich gehen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach höheren Genauigkeiten und Fortschritten in der Empfängertechnologie sowie der Verfügbarkeit neuer GNSS-Signale sind die Preise für RTK-Empfänger in letzter Zeit um mehr als eine Grössenordnung gesunken. Dennoch haben die hohen Kosten für Korrekturdienste und unzureichende Geschäftsmodelle für den Massenmarkt die grossflächige Anwendung von RTK eingeschränkt.

Einfacher und globaler Zugang zu sofortiger Positionierung auf Zentimeter-Ebene

Das Projekt von onocoy zielt darauf ab, durch den Einsatz von Web 3.0-Methoden und Distributed-Ledger-Technologie skalierbare Korrekturdienste anzubieten. Diese Technologie wird einen dezentralen Ansatz für die Anzahl der GNSS-Referenzstationen ermöglichen, die im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt 20-mal so dicht sind. Die extrem dichte Verteilung von GNSS-Referenzstationen wird in kürzester Zeit eingerichtet und ermöglicht einen einfachen und globalen Zugang zu sofortiger Positionierung auf Zentimeter-Ebene.

«Durch den Einsatz von Web 3.0-Methoden mit verteilten Ledgern und intelligenten Verträgen ist onocoy in der Lage, die weltweit dichteste Verteilung von GNSS-Referenzstationen zu schaffen, die eine RTK-Positionierung überall ermöglichen», sagt Daniel Ammann, Initiator des onocoy-Projekts. «Durch die Anwendung eines offenen Governance-Systems werden die Interessen aller Beteiligten auf transparente Weise berücksichtigt, wodurch sichergestellt wird, dass das Projekt die Bedürfnisse der Beteiligten effektiv erfüllt. «

Das Projekt wird es den Nutzern ermöglichen, dank einer strengen Datenvalidierung und eines innovativen Anreizsystems für Miner, bei dem qualitativ hochwertige Daten belohnt werden, GNSS-Daten von höchster Qualität zu erhalten. Darüber hinaus werden die Kosten für den Dienst dank der Implementierung von Spitzentechnologie und der breiten Nutzerbasis auf ein Minimum reduziert. So haben die Nutzer die Freiheit, ihre Lösung so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen ihres Marktes auf die effizienteste Weise entspricht. (onocoy/mc/hfu)