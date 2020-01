Oviva sammelt 21 Mio Dollar ein

Altendorf – Oviva, Europas führender Anbieter von digitalen Typ-2-Diabetes-Therapien, hat eine Series-B-Finanzierung in Höhe von 21 Mio Dollar erhalten. Der neue Investor MTIP führte die Finanzierungsrunde an. Auch Earlybird ist als neuer Investor dabei. Die bisherigen Investoren AlbionVC, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures und Partech sind ebenfalls an der neuen Runde beteiligt.

Das aufgenommene Geld wird für die technologische Weiterentwicklung und die Expansion in Europa gebraucht. Insgesamt hat Oviva damit bis heute Investitionen in Höhe von 34 Mio Franken erhalten.

Oviva bietet eine digitale, evidenzbasierte Therapie, um das Fortschreiten von Typ-2-Diabetes und Adipositas-assoziierten Erkrankungen umzukehren bzw. zu stoppen. Patienten erhalten über ihr Smartphone eine massgeschneiderte Ernährungsberatung sowie persönliches Coaching. Im Vergleich zu einer traditionellen „Face-to-Face Therapie“ bietet Oviva nachgewiesenermassen eine höhere Patientenbindung bei geringeren Kosten. Oviva hat bereits mehr als 90’000 Patienten in Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten behandelt.

Oviva

Über Oviva

Oviva wurde 2014 von einem interdisziplinären Team aus Medizinern und Technologen gegründet. Man erkannte, wie schwer es für Diabetes-Patienten ist, eine individualisierte und effektive Behandlung zu bekommen, so wie medizinische Leitlinien es eigentlich vorsehen. Weltweit wird durchschnittlich inzwischen bei jedem elften Menschen Diabetes diagnostiziert – fast doppelt so oft wie im Jahr 1980. 50% der europäischen Bevölkerung sind heute übergewichtig und haben damit ein erhöhtes Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Durch die technisch unterstützte Behandlung stärkt Oviva die Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten, verbessert den Patientenzugang und senkt Behandlungskosten, wie die Ergebnisse von sechs wissenschaftlichen Veröffentlichungen zeigen. Ovivas Technologie ermöglicht Patienten, ihre Nahrungsaufnahme, ihr Gewicht, ihre Aktivitäten und Symptome zu erfassen, sich über ihre Krankheit zu informieren sowie mit Therapeuten und anderen Patienten zu kommunizieren. Oviva stellt sicher, dass Patienten eine regelmässige, ortsunabhängige Unterstützung erhalten, mit der es möglich ist, das Fortschreiten ihrer Erkrankungen umzukehren bzw. zu stoppen.