Oxygen at Work: Umsatzsteigerung von über 100%

Zürich – Oxygen at Work ist 2021 wiederum stark gewachsen. Das Zürcher Startup, das mit Pflanzen für bessere Luftqualität in Innenräumen sorgt, hat zudem eine neue, innovative Software lanciert. Das junge Tech- Unternehmen rechnet auch 2022 mit einer weiterhin starken Entwicklung und das vor allem in Europa.

Oxygen at Work, 2017 gegründet, bietet Dienstleistungen zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen an. Dabei setzt das Zürcher Startup auf einen mit Technologie optimierten Einsatz von Pflanzen, die insbesondere Feuchtigkeit und Sauerstoff abgeben sowie helfen, Schadstoffe reduzieren. Sensorik und eigene Software steuern einen ganzheitlichen Prozess rund um die Ausstattung von Arbeitsräumen mit Pflanzen. Mitgründer Manuel Winter sagt: «Mit unserem Ansatz für gesunde Luft erleichtern wir die Rückkehr ins Office.»

Büroklima mitbestimmend für den Erfolg eines Unternehmens

Die Corona-Zeit hat bewusst gemacht, wie zentral gute und gesunde Büroräumlichkeiten für die Unternehmenskultur und damit für die Zufriedenheit und die Produktivität der Mitarbeitenden sind. «Letztlich bestimmt das Büroklima den Erfolg eines Unternehmens mit», erklärt Winter.

Dieser Trend, der sich noch deutlich beschleunigen dürfte, hat das verflossene Geschäftsjahr von Oxygen at Work stark geprägt. Das Unternehmen steigerte zum vierten Mal in Folge den Umsatz um über 100%. Erstmals konnte sogar ein Projekt in den USA, in Silicon Valley, realisiert werden. Das Team hat sich von 10 Personen auf nunmehr 20 Personen verdoppelt.

Ein Meilenstein bedeutete die Lancierung der Software OxygenX. Mit OxygenX kann Oxygen at Work diverse Datenpunkte intelligent verknüpfen, dass sich die Luftqualität und ihre Veränderung in einer komplexen Raumwelt spezifisch abbilden und ablesen lässt. Dank dieses Systems kann jederzeit der Einfluss der Raumluft auf Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit der Mitarbeitenden bestimmt werden sowie die Wirkung der Pflanzen und weiterer Faktoren. Ein Betrieb kann neben der Verbesserung der Raumluft, ebenfalls die Raumbelegung analysieren und den Energieverbrauch optimal steuern.

Diese Erfolge haben dazu geführt, dass Oxygen at Work Ende Jahr vom Swiss Economic Forum nach eingehender Expertenanalyse mit dem High Growth Potential Label ausgezeichnet worden ist. Des Weiteren wurde Oxygen at Work von Plug and Play Tech Center im Silicon Valley, dem weltweit grössten Startup Accelerator, in ihr Programm aufgenommen.

Für das Jahr 2022 hat sich das Unternehmen wiederum hohe Ziele gesteckt und möchte vor allem die Expansion in Europa vorantreiben. (Oxygen at Work/mc/hfu)

Oxygen at Work