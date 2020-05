PlusDental erhält 32 Millionen Euro

Berlin – PlusDental erhält im Rahmen seiner aktuellen Series C Finanzierungsrunde 32 Millionen Euro von internationalen Investoren. Das Berliner Health-Tech Unternehmen ist auf digitale Zahnmedizin und ästhetische kieferorthopädische Korrekturen mit transparenten Zahnschienen spezialisiert. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von dem in Hongkong ansässigen, eine Milliarde US-Dollar grossen Ping An Global Voyager Fund, der PlusDental als neuer Investor unterstützt. Ping An betreibt als technologiebasiertes Finanzdienstleistungsunternehmen und Weltmarktführer im Bereich Telemedizin die Plattform “Ping An Good Doctor” mit täglich über 700.000 digitalen Arztbesuchen.

Der Ping An Global Voyager Fund bietet somit neben finanzieller Unterstützung auch fundiertes Wissen bezüglich digitaler Medizin. Ebenfalls neu an Bord ist Christian Wegner, Gründer der Berliner Re-commerce Plattform Momox. Er wird PlusDental mit seiner Erfahrung in der schnellen Skalierung junger Unternehmen unterstützen. Die Bestandsinvestoren HV Holtzbrinck Ventures und Lakestar beteiligen sich erneut und bekräftigen damit ihr Engagement beim Pionier der digitalen Zahnmedizin.

Dr. Marco Huesch, Chief Medical Officer des Global Voyager Funds, sagt: “Wir freuen uns, diese jüngste Finanzierungsrunde von PlusDental anzuführen und sind beeindruckt davon, wie PlusDental medizinische Exzellenz mit einem hohen Grad an Digitalisierung verbindet und damit einen wertvollen Beitrag leistet in puncto Innovation und Zugang zu moderner Zahnmedizin.” Huesch wird als promovierter Mediziner ab sofort Teil des Beirats von PlusDental.

Die Mission von PlusDental ist es, allen Patienten den Zugang zu hochwertiger und innovativer Zahnmedizin zu ermöglichen und Zugangsbarrieren abzubauen. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde zählt das 2017 gegründete Berliner Start-up zu den europäischen Health-Tech Unternehmen mit einer Bewertung von über 100 Millionen Euro. Das zusätzliche Kapital wird dazu dienen, das Wachstum zu beschleunigen, die internationale Expansion voranzutreiben und das zahnmedizinische Behandlungsspektrum auszubauen. Hierzu wird PlusDental seine innovative Digital Dentistry Plattform für Zahnärzte und Patienten weiterentwickeln und sein europäisches Netzwerk an Partnerzahnärzten erweitern.

Zur Realisierung erstklassiger Behandlungsergebnisse setzt PlusDental auf enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Zahnärzten und deren medizinische Kompetenz. Um Qualitäts- und Effizienzsteigerungen zu ermöglichen, digitalisiert die Plattform Behandlungsprozesse soweit möglich und sinnvoll: Von der Terminvereinbarung bis zum Behandlungsplan, von Verlaufskontrollen bis zur Abrechnung. Schon heute nutzen über 70 niedergelassene Zahnärzte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Grossbritannien und Spanien die Digital Dentistry Plattform, deren Medizintechnik im eigenen Dentallabor in Berlin nach modernsten Standards und unter Leitung von Zahntechnikmeistern produziert wird.

PlusDental beschäftigt aktuell über 200 Mitarbeiter, darunter insbesondere Zahnärzte, Kieferorthopäden, Zahntechnikermeister und Zahntechniker. Wöchentlich werden bis zu 2.000 Patiententermine bei Partnerärzten vereinbart. Bereits 2019 konnte das Unternehmen mit seinen Zahnschienen “Made in Germany“ einen deutlich 8-stelligen Umsatz erwirtschaften. Geführt wird PlusDental von der Wirtschaftsingenieurin und erfahrenen Managerin Eva-Maria Meijnen, dem ehemaligen McKinsey Berater Dr. Peter Baumgart und dem bekannten Unternehmer und Angel Investor Lukas Brosseder, der bereits sein vorheriges Unternehmen erfolgreich in New York an die Börse gebracht hat.

Dr. Peter Baumgart kommentiert: „Wir sind angetreten, um die weltweit führende Zahnmedizin aus Deutschland auch digital zum Mass aller Dinge zu machen. Die medizinische Verantwortung gehört auch in der digitalen Zahnmedizin in die Hände spezialisierter und bestens ausgebildeter Zahnärzte. Mit unserer Digital Dentistry Plattform, von der Zahnärzte und Patienten gleichermassen profitieren, ebnen wir niedergelassenen Praxen den Weg ins digitale Zeitalter. Wie wichtig die Digitalisierung der Zahnmedizin ist, unterstreicht derzeit die Pandemie. Patienten schätzen die Transparenz und Effizienz, welche unsere konsequente Digitalisierung ermöglicht. Besonders profitieren sie von den positiven Effekten bei Behandlungsergebnis und Preis. Für unsere Partnerzahnärzte erschliessen wir kontinuierlich zusätzliche Patientengruppen.“ (PlusDental/mc/ps)

Über PlusDental

PlusDental ist ein Health-Tech Unternehmen aus Berlin, das sich als Digital Dentistry Plattform auf die Digitalisierung von Behandlungen in der Zahnmedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen hat eine eigene digitale Plattform für ästhetische kieferorthopädische Korrekturen entwickelt und gemeinsam mit seinen bereits über 70 niedergelassenen Partnerzahnärzten schon viele tausend Patienten behandelt. Seine Digital Dentistry Plattform zur Patientenakquise und Behandlung, sowie Schulungen und Laborprodukte stellt PlusDental bereits Partner-Zahnarztpraxen in derzeit fünf europäischen Ländern zur Verfügung: Deutschland, Österreich, der Schweiz, Grossbritannien und Spanien. Auch bei Patienten ist PlusDental zu der führenden Marke für medizinisch exzellente, aber bezahlbare ästhetische Zahnkorrekturen in Europa geworden. 2017 gegründet, verfolgt PlusDental die Mission, den Zugang zu modernsten zahnmedizinischen Behandlungen allen Menschen zu ermöglichen. Das Unternehmen fertigt seine Produkte im eigenen Labor in Deutschland, hat höchste medizinische sowie ethische Standards und engagiert sich seit Firmengründung auch für die Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. Seit Ausbruch der Corona Krise hat das Unternehmen seine 3D Druckerflotte für die Herstellung von Schutzausrüstung umgerüstet und bereits über 7.000 Visiere produziert und gratis an medizinische Einrichtungen verteilt.