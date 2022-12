Post übernimmt die Startup Kickbag GmbH

Bern – Mit dem boomenden Onlinehandel steigt auch der Verbrauch an Verpackungsmaterial. Die Post will einen Beitrag zu nachhaltigen Verpackungslösungen leisten und hat deshalb das St. Galler Startup Kickbag GmbH übernommen, das wiederverwendbare Verpackungen anbietet.

Der sogenannte Kickbag ist eine wiederverwendbare Verpackungslösung für den Onlinehandel. Er ist eine verschliessbare Tasche und besteht aus recyceltem PET oder Kunststoff. Das Besondere am Versandbeutel ist, dass er bis zu 30 Mal wiederverwendet werden kann. Man kann ihn also entweder zum Rücksenden der Ware verwenden oder gratis via gelbem Briefkasten an den Händler zurückschicken.

Schon seit Gründung des Unternehmens ist die Post Logistikpartnerin der Kickbag GmbH. Über den Kaufpreis und die Übernahmebedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. (mc/pg)

Kickbag