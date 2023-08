Prima Materia finanziert Epiterna mit 10 Mio Dollar

Epalinges – Epiterna, das Schweizer Unternehmen für Langlebigkeit, das 2022 von Alejandro Ocampo und Kevin Perez gegründet wurde, hat ein klares Ziel: Menschen – und ihren Haustieren – zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen, indem es seine einzigartige Plattform zur Bewertung von Arzneimitteln und zur Beurteilung ihrer Auswirkungen auf eine gesunde Lebensspanne einsetzt. Prima Materia, die vom Spotify-Gründer Daniel Ek und dem Spotify-Investor Shakil Khan gegründete Investmentfirma, finanziert das Unternehmen mit 10 Millionen Euro und will den ehrgeizigsten europäischen Unternehmern helfen, technologische Lösungen für die schwierigsten Probleme der Gesellschaft zu finden.

Die Wissenschaft der Langlebigkeit schreitet nicht immer schnell voran, aber durch die Verwendung von Arzneimitteln mit kleinen Molekülen, die bereits für die Verwendung bei Menschen und Tieren zugelassen sind und die einfacher herzustellen, zu vertreiben und anzuwenden sind als komplexere Therapien, will Epiterna seine Entdeckungen in erschwingliche und zugängliche Lösungen umsetzen, die ein längeres, gesünderes und glücklicheres Leben sowohl für Menschen als auch für ihre Begleithunde und -katzen ermöglichen.

Die Ausgangsbasis des Unternehmens für zugelassene Therapien – niedermolekulare Arzneimittel, die bereits von Ärzten oder Tierärzten verschrieben werden – basiert auf drei wichtigen Säulen: Sicherheit, Wirksamkeit und Zugänglichkeit.

Epiterna konzentriert sich auf das Altern und nicht auf einzelne altersbedingte Krankheiten. Das Unternehmen hofft, die Gesundheit und die Lebenserwartung der Menschen stärker beeinflussen zu können, indem es das Altern als Ursache von Krankheit und körperlichem Verfall betrachtet und nicht eine Krankheit nach der anderen bekämpft. Anstatt sich auf einen bestimmten Alterungsmechanismus oder -weg zu beschränken, ist die Forschungsplattform von Epiterna darauf ausgerichtet, alle Medikamente zu identifizieren, die die Lebensspanne und Gesundheit sicher verlängern können.

Mitbegründer und CEO Alejandro Ocampo erklärt, dass Epiterna seine Wurzeln in seiner 15-jährigen Erfahrung als Wissenschaftler hat, der sich mit dem Altern befasst. Dazu gehören Forschungen über das Altern in Hefe während seiner Promotion und spätere Arbeiten am Salk Institute, die zeigen, wie neue therapeutische Ansätze wie die epigenetische Umprogrammierung die Lebensspanne von Mäusen verlängern können. Daraufhin gründete Ocampo sein eigenes Labor an der Universität Lausanne in der Schweiz, um weiter zu erforschen, wie man das Altern auf zellulärer und molekularer Ebene verlangsamen oder umkehren kann. Für Ocampo ist mit Epiterna ein Traum in Erfüllung gegangen.

«Während meiner gesamten Laufbahn als Wissenschaftler, der sich mit dem Altern befasst, habe ich immer davon geträumt, konkrete Möglichkeiten zu finden, das Leben von Menschen und Tieren positiv zu beeinflussen. Mit der heutigen Ankündigung der Markteinführung von EPITERNA – einem Spin-off meines Labors OcampoLab an der Universität Lausanne – wird dieser Traum nun Wirklichkeit», sagte er gegenüber Longevity.Technology. «Mithilfe einer einzigartigen Hochdurchsatz-Wirkstoffscreening-Plattform nutzen wir die evidenzbasierte Wissenschaft, um mehr Zeit für Menschen und ihre Haustiere zu schaffen.» (Longevity.Technology/mc/hfu)

