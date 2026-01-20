Project Switzerland: 20 Schweizer Tech-Pioniere geben ihr Erfolgsgeheimnis an heimische Scale-ups weiter

Zürich – Die nationale Initiative setzt sich zum Ziel, die technologische Souveränität und den Wohlstand der Schweiz langfristig zu sichern. Das Programm unterstützt wachstumsstarke Startups (Scale-ups) dabei, sich auf dem globalen Markt zu behaupten. Die Schweiz ist zwar bei Innovationen weltweit führend, doch beim schnellen Skalieren fehlt oft die nötige Erfahrung. Project Switzerland schliesst genau diese Lücke.

Das Projekt vernetzt 20 der erfolgreichsten Startup Unternehmer des Landes – darunter Gründerinnen und Gründer von Milliarden-Unternehmen (Unicorns) – mit sogenannten Scale-ups. So entsteht ein Umfeld, in dem sich Gründerinnen und Gründer auf Augenhöhe austauschen und von strategischen Erfahrungen profitieren können.

«Die Schweiz ist stark in technischer Innovation, aber es fehlt uns an erfahrenen Führungskräften, die wissen, wie man ein Unternehmen richtig skaliert», sagt Bettina Hein, Serien Gründerin und «Role Model» bei Project Switzerland. «Project Switzerland ist der Ort, an dem man lernt, global zu wachsen.»

Eine nationale Task Force gibt Wissen weiter

Das Herzstück der Initiative sind 20 «Role Models». Es sind Persönlichkeiten, die hinter den grössten Schweizer Tech-Erfolgen stehen – Menschen, die Firmen mit Milliardenbewertungen oder Umsätzen über 100 Millionen Franken aufgebaut haben. Zum Team gehören unter anderem:

Samuel Müller: CEO und Co-Gründer von Scandit

CEO und Co-Gründer von Bettina Hein: Serien-Gründerin von Technologie-Unternehmen

Serien-Gründerin von Technologie-Unternehmen Tobias Rein: Co-Gründer von GetYourGuide

Co-Gründer von Olivier Gaudin: CEO und Gründer von SonarSource

CEO und Gründer von Adrien Treccani: Serien-Unternehmer, Gründer von Metaco

Serien-Unternehmer, Gründer von Vincent Bieri: Co-Gründer von Nexthink

Diese Leader unterstützen jüngere Firmen direkt, damit sie klassische Fallstricke beim Wachstum vermeiden. «Es ist wichtig, etwas zurückzugeben. Wir wollen anderen helfen, die Stolpersteine zu umgehen, die wir auf dem Weg zum globalen Erfolg von Scandit erlebt haben», sagt Samuel Müller.

Programm und Nominierung

Project Switzerland sucht Scale-ups mit Hauptsitz in der Schweiz, welche die Voraussetzungen für eine internationale Expansion erfüllen.

«Wir suchen Gründerinnen und Gründer mit globalen Ambitionen, die von den Besten lernen wollen», sagt Michael Sauter, verantwortlich für Project Switzerland. «Es geht darum, die persönlichen Lektionen in kollektive Stärken für den Schweizer Wirtschaftsstandort zu verwandeln.»

Das 12-monatige Programm bietet:

Direkten Zugang zu den 20 Role Models (mindestens zwei Stunden monatliche Unterstützung pro Role Model).

Gezieltes Matchmaking für Herausforderungen wie internationale Expansion und Leadership.

Lebenslanger Zugang zu einer exklusiven Alumni-Community.

Nominierungen sind bis zum 15. Februar 2026 möglich. Investoren, Verwaltungsräte und andere Akteure aus dem Startup-Ökosystem können Scale-ups auf project-switzerland.ch nominieren. Die ausgewählten Firmen werden am 31. März bekannt gegeben.