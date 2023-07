Quazel erhält 1,5 Mio. $ von Khosla Ventures, um einen KI-Sprachtrainer für jedermann zu entwickeln

Zürich – Das ETH-Spinoff Quazel hat eine auf künstlicher Intelligenz basierende Sprachlern-App entwickelt, mit der Lernende ihre Konversationsfähigkeiten verbessern können. Das Startup, das bereits 21 Sprachen unterstützt, hat 1,5 Millionen Dollar von Khosla Ventures erhalten, um die Plattform zu erweitern.

Quazel ermöglicht es Sprachschülern, mit einer KI-App zu sprechen, die so konzipiert ist, dass sie die Erfahrung eines menschlichen Tutors, mit dem sie das Sprechen üben, nachahmt und verbessert. In völlig ungeschriebenen und dynamischen Gesprächen mit einer KI können die Lernenden alles sagen, und die KI führt das Gespräch fort. Durch den Einsatz modernster Techniken des maschinellen Lernens ist es dem Quazel-Team gelungen, einen persönlichen KI-Sprachtutor zu entwickeln, der über alles sprechen kann und den Kontext des Gesprächs genau versteht. Mit der App können die Nutzer also Gespräche wie mit einem Tutor in einer realen Umgebung führen und erhalten gleichzeitig eine massgeschneiderte Lernstruktur, die auf ihre Fortschritte und Interessen abgestimmt ist. Die App bietet verschiedene Funktionen, wie z. B. den Scene Builder, der es den Nutzern ermöglicht, ihr Gegenüber und das Gesprächsthema auszuwählen, und mit der Gamification können sie Punkte sammeln, wenn sie aufsteigen.

Nach dem Start der App wurden in nur zwei Tagen mehr als 50’000 Nutzer registriert. Sie unterstützt derzeit 21 Sprachen.

Engagement des Sun Microsystems Mitbegründer

Das Unternehmen hat in seiner Seed-Finanzierungsrunde 1,5 Mio. $ aufgebracht, um personalisierte und individuelle Nachhilfe für ein breiteres Publikum verfügbar zu machen. Mit dem Geld kann das Unternehmen auch sein Team erweitern und die App weiterentwickeln. Khosla Venture, das Unternehmern, die an bahnbrechenden Technologien arbeiten, Risikohilfe und strategische Beratung bietet, investierte in Quazel. Das 2004 von Vinod Khosla, dem Mitbegründer von Sun Microsystems, gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen von mehr als 15 Milliarden Dollar. (Startupticker/Quazel/mc/hfu)

