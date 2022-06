radicant und Squirro kooperieren bei Nutzung von KI für datenbasierte Analysen und Empfehlungen

Zürich – radicant, die nachhaltige, digitale und kollaborative Finanzdienstleisterin, die sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO orientiert, arbeitet eng mit Squirro zusammen. Die Integration der Technologie ermöglicht es radicant, Entscheidungsprozesse zu automatisieren sowie das Kundenverständnis und die Dienstleistungsqualität zu verbessern.

Das Schweizer Tech-Unternehmen Squirro verknüpft und analysiert Daten und liefert so neue Erkenntnisse als Basis für Entscheidungen. Bisher wurde diese auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologie Entscheidungsträgern in Unternehmen zur Verfügung gestellt. In der Kollaboration mit radicant werden nun Erkenntnisse und Empfehlungen nicht nur unternehmensintern, sondern auch die Kundinnen und Kunden von radicant profitieren. Die Lösung ist vollständig in radicant’s Google Cloud basierter Banking Plattform, als auch in den cloudbasierten Lösungen von Salesforce integriert.

«Unsere Partnerschaft mit Squirro ist ein hervorragendes Beispiel für Co-Creation: Durch die Integration von weltweit führenden KI-Lösungen von Squirro aus der Schweiz mit Lösungen der weltweit führenden Technologieunternehmen wie Google Cloud und Salesforce, können neue Massstäbe für automatisierte Empfehlungsprozesse gesetzt werden. Es ist uns eine grosse Freude, gemeinsam mit dem erfahrenen und kreativen Team von Squirro Bankprozesse und Kundenerlebnisse neu zu denken,» erläutert Anders Bally, CEO und Co-Founder von radicant.

«Wir sind stolz, radicant beim Aufbau einer innovativen Bank mit konsequentem Nachhaltigkeitsfokus zu unterstützen. Mit ihrem tiefen Technologie- und Datenverständnis nimmt radicant eine Pionier-Rolle in der Schweizer Bankenlandschaft ein. Für uns bietet die Zusammenarbeit mit radicant eine einmalige Möglichkeit, Bankenprozesse gemeinsam neu zu definieren,» so Dorian Selz, CEO und Co-Founder von Squirro. (radicant/mc/ps)

radicant

