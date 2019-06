Readly sichert weitere 15 Mio Euro Investitionen

Stockholm – Readly, das digitale Flatrate-Modell für Magazine, hat eine Investitionsrunde über 15 Mio Euro abgeschlossen – angeführt von AP3 (Third Swedish National Pension Fund), Zouk Capital und der Swedbank Robur. An der Finanzierung waren weitere neue und bestehende Investoren beteiligt.

Readly wurde 2012 in Schweden gegründet und ist in acht europäischen Ländern sowie den USA vertreten. Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als zwei Drittel seines Umsatzes ausserhalb Schwedens. Mit den eingeworbenen Mitteln will Readly seine internationale Expansion vorantreiben und den Wachstumskurs in den bestehenden Märkten stärken. Schon heute bietet die App ihren Nutzern unbegrenzten “all-you-can-read” Zugriff auf mehr als 4000 nationale und internationale Magazine.

Maria Hedengren, seit April CEO von Readly, sagt: „Wir erwarten, dass sich Streaming in der Zeitschriftenverlagsbranche ähnlich stark durchsetzen wird wie in Musik und Film. Es freut uns, dass uns die bestehenden Investoren vertrauen und wir für den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie zusätzlich auf die Unterstützung eines so erfahrenen Investors wie AP3 bauen können“.

2019 schaffte es Readly in die Top 200 des Financial Times Rankings der am schnellsten wachsenden europäischen Unternehmen und launchte sein Angebot in Italien. Gleich zu Beginn waren dort die grössten italienischen Verlage Hearst, Mondadori und Sprea Editori mit mehr als 70 Titeln dabei. (mc/pg)

Über Readly

Readly ist eine digitale Plattform, die ihren Nutzern unbegrenzten “all-you-can-read” Zugriff auf mehr als 4000 nationale und internationale Magazine in einer App ermöglicht. Die Zeitschriften können gelesen, heruntergeladen und gespeichert werden. Die App ist einfach zu bedienen, komfortabel – jeder Nutzer kann auf bis zu 5 Geräten auf seine Lieblings-Titel zugreifen. Readly ist aber auch für Verlage interessant, die die Plattform als risikofreien Marktzugang nutzen, um neue Leser und mehr Reichweite zu gewinnen.

