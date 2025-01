Rekord: 2024 wurden schweizweit 52’978 Unternehmen gegründet

Winterthur – Die Zahl der neu gegründeten Unternehmen ist gewachsen, der Rekord vom Vorjahr geknackt. Für 2024 zählt das Schweizer Handelsregister 52‘978 neu eingetragene Unternehmen (+2,6 %). Vor allem der wiedererstarkte Crypto-Markt hat der Startup-Branche Auftrieb gegeben. Regional bleibt die Romandie auf Wachstumskurs, während sich der Kanton Zürich gewohnt solid entwickelte.

Dies zeigen die Erhebungen der Online-Plattform STARTUPS.CH. Die Startup-Branche dürfte sich auch 2025 positiv entwickeln.

Die Schweizer Startup-Branche setzt das Wachstum fort und das nach einem bereits starken Vorjahr. 2024 weist das Schweizer Handelsregister die rekordhohe Zahl von 52‘978 neu eingetragenen Unternehmen aus (+2,6 %). Ein Treiber der erfreulichen Entwicklung ist der Crypto-Markt, der sich erfolgreich zurückgemeldet hat.

Auch die moderaten Zinsen haben dem Jungunternehmertum Schub gegeben. «Die Nachfrage im Bereich Handwerk, Immobilien und Bauwesen ist hoch, was viele Handwerker für den Sprung in die Selbstständigkeit nutzen», erläutert Michele Blasucci, Gründer und CEO von STARTUPS.CH. Im Segment Handwerk & Gewerbe kletterte die Zahl der Neueinträge um fast ein Fünftel, im Bereich Immobilen um knapp 20 Prozent. Die meisten Unternehmen wurden wie in der Vergangenheit in den Sektoren Konsum & Handel sowie im IT-Bereich gegründet (Anteil: 11 bzw. 9 %).

Romandie legt deutlich zu – der Kanton Zürich entwickelt sich solide

Das Wachstum zeigt sich über fast alle Regionen hinweg. Besonders in der Romandie legte die Zahl der Jungfirmen zu (+6,4 %), während der wirtschaftsstarke und branchenmässig breit abgestützte Kanton Zürich ein solides Plus von rund 1,2 Prozent ausweist. In der Nordwestschweiz stagnierte die Zahl der Neueinträge hingegen. «Das liegt unter anderem am starken Schweizer Franken und an der schrumpfenden deutschen Wirtschaft, mit der insbesondere die Nordwestschweiz handelsmässig eng verknüpft ist.»

Auf die einzelnen Rechtsformen heruntergebrochen ist und bleibt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) am beliebtesten unter den Junggründern. Gemäss eigenen, intern erhobenen Daten von STARTUPS.CH werden 56 Prozent der Jungfirmen als GmbH gegründet. «Eine GmbH ist für Jungunternehmer deshalb attraktiv, weil die Haftung beschränkt und damit das Risiko kalkulierbar ist», erklärt Michele Blasucci. Auf die GmbH folgt das Einzelunternehmen mit einem Anteil von 26 Prozent, während auf die Aktiengesellschaft 12 Prozent fallen.

2025: Neuerliches Wachstum erwartet

Für 2025 geht STARTUPS.CH weiterhin von einer positiven Entwicklung des Start-up-Sektors aus. Ein Grund sind die tiefen Zinsen. Zudem etabliert sich der Trend zur Gründung eines eigenen Unternehmens auch in der Schweiz mehr und mehr. (STARTUPS.CH/mc/hfu)