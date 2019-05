Rekordjahr 2018 für WebID

Berlin – Der Spezialist für digitale Identifikationen und Online-Signaturen ist auf Basis der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2018 um fast 50% gewachsen und verzeichnete ein Mitarbeiterwachstum von etwa 30%. Nicht nur die Anzahl der Millionen an Identifikationen konnte deutlich erhöht werden, auch die Anzahl der erfolgreich online signierten Endkundenverträge steigerte sich im vergangenen Geschäftsjahr um etwa 125% im Vergleich zum Jahr 2017 und nähert sich damit schnell einer Gesamtzahl von einer Million.

WebID Solutions GmbH blickt auf ein äusserst erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Das Unternehmen stärkte vor allem Marktposition und Profitabilität. Im Berichtsjahr gewann der deutsche Markt für Identifikationsdienstleistungen nicht zuletzt dank des Fortschritts der Digitalisierung insgesamt an Dynamik. Auch die internationale Nachfrage nach rechtssicheren Identifikationsdienstleistungen stieg rasant an. In diesem wettbewerbsintensiven Umfeld konnte WebID das Wachstum signifikant steigern.

Mehr internationale Nachfrage

Franz Thomas Fürst, Mitgründer und Geschäftsführer von WebID: „2018 zählt zu den aufregendsten Kapiteln der WebID – nicht zuletzt, weil unsere innovativen Identifikationsdienstleistungen auch international immer mehr nachgefragt werden. Angesichts der allgemein gewachsenen Sensibilität für Datensicherheit und Datenschutz kommen unsere Lösungen ‚Made in Germany‘ mit höchsten Sicherheitsstandards im Ausland gut an.“

Positive Prognose für 2019

Der von WebID eingeschlagene Weg erweist sich als richtig: Bereits die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres 2019 weisen Ergebnisse aus, die in Umsatz und Gewinn deutlich über den geplanten Werten liegen. Frank S. Jorga, Mitgründer und Geschäftsführer von WebID, ergänzt: „Das erfolgreiche Jahr 2018 und auch die jüngsten Erfolge im Jahr 2019 bestätigen uns, dass die Investitionen in Personal, Produkte und Technologie die richtigen Schritte sind. Gerade die Entwicklung automatischer Produkte bewirkt eine zusätzliche Nachfrage bei unseren Bestandskunden und beschleunigt unseren Expansionsweg ins Ausland.“ Darüber hinaus wird das Unternehmen weitere Branchen erschließen und die Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden aus den Bereichen Finanzwesen, eCommerce, Telekommunikation, Online Gaming, Gambling und Mobility intensivieren. (WS/mc/hfu)

Die WebID Solutions GmbH

ist europaweiter Innovationstreiber in den Bereichen Digitale Identitäten (True Identity), rechtskonforme Online-Signaturverfahren und Identifikationsprodukte. Das 2012 gegründete Unternehmen ist Pionier im Segment der GwG-konformen Video-Identifikation und bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Online Legitimation an – von der Altersprüfung über die Video-Identifikation bis zum Online-Vertragsabschluss. WebID Produkte erfüllen hohe Sicherheitsstandards und gehen konform mit den rechtlichen Vor-gaben. Aktuell expandiert WebID in die USA und nach Indien. Zu den weltweiten Kunden der We-bID zählen u.a. Barclaycard, Check24, DKB, Santander, TARGOBANK, Vodafone, Allianz, A-MAG, BNP Paribas, Daimler, ING-DiBa, Deutsche-Bank-Gruppe, MMOGA, ABN AMRO (mo-neyou), Sparda-Banken, BAWAG-Group, Swisscom. www.webid-solutions.de/