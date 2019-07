Ringier Digital Ventures – Erfolgreicher Verkauf der Beteiligung an foodspring (Goodminton)

Zürich – Nach dem Einstieg als Aktionär im Jahre 2017 und der Beteiligung an insgesamt zwei Finanzierungsrunden verkauft Ringier Digital Ventures seine Anteile an dem äusserst erfolgreichen Berliner Functional Food Startup im Rahmen des Verkaufs des Unternehmens an MARS, einem der führenden Nahrungsmittelkonzerne weltweit.

David Hug, Managing Director Ringier Digital Ventures zum Verkauf der Anteile: «Der Functional Food Markt ist eines der am schnellsten wachsenden Verbrauchersegmente. Diese Tatsache und das exzellente Management-Team haben uns vor mehr als zwei Jahren dazu bewogen, uns an foodspring zu beteiligen. Das innovative Produkteangebot passt perfekt in den aktuellen Trend stärker personalisierter und zielgerichteter Ernährung. Das hat nun auch das Interesse von namhaften FMCG-Unternehmen geweckt.

Wir sind stolz, foodspring auf diesem Weg begleitet zu haben und sind überzeugt, dass das Unternehmen sich mit MARS als neuem Mehrheitseigner erfolgreich weiterentwickeln wird. Im Namen des ganzen Ringier-Teams möchte ich mich bei den Gründern Tobias Schüle und Philipp Schrempp für die herausragende Leistung und den Co-Investoren Econa, btov und Fonterra für die gute Zusammenarbeit bedanken.» (Ringier/mc/hfu)

Ringier Digital Ventures

foodspring