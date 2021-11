Roland Brack investiert bei «Die Höhle der Löwen» in Schweizer Anlage-App Findependent

Aarau – Das FinTech-Unternehmen Findependent aus Aarau überzeugt in der Gründershow «Die Höhle der Löwen Schweiz» mit ihrer einfachen und verständlichen Anlage-App. Gleich drei Löwen wollten in der Sendung in das vielversprechende Startup investieren. Das Rennen machte schlussendlich der Aargauer E-Commerce-Unternehmer Roland Brack.

Nach dem erfolgreichen Launch der Anlage-App im Februar und dem strategischen Produktausbau im Oktober hat Findependent erfolgreich in der 3. Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+ teilgenommen. Da sowohl E-Commerce-Unternehmer Roland Brack, als auch Amorana-Gründer Lukas Speiser und HR-Unternehmer Patrick Mollet in Findependent investieren wollten, hatte das Team die Qual der Wahl. Schlussendlich wurde der Deal ganz bewusst mit Unternehmer und Neon-Investor Roland Brack geschlossen.

Partnerschaft mit Neon

«Mit unserem neuen Investor wollen wir unsere Zusammenarbeit mit der Konto-App Neon weiter stärken», so Matthias Bryner, Gründer von Findependent und ehemaliger Neon-Mitarbeiter. Die Voraussetzung dazu sind gut, schliesslich pflegen die beiden Fintech-Startups einen ähnlichen Auftritt und nutzen mit der Hypothekarbank Lenzburg die gleiche Partnerbank für ihre Dienstleistungen. Dies sieht auch Roland Brack so. «Die Einfachheit hat mich auf Anhieb begeistert. Investieren ist auch eine Vertrauenssache und Partnerschaften sind deshalb wichtig. Gerade mit meinem bestehenden Investment Neon sehe ich da grosses Potenzial.»

Im Nachgang kam mit Lukas Speiser auch noch ein zweiter Löwe an Bord

Da aber auch das Wissen und die Erfahrung vom ehemaligen Goldman Sachs Banker und erfolgreichen Startup-Gründer Lukas Speiser für Findependent wertvoll gewesen wäre, entschied sich Matthias Bryner den Löwen nach der Sendung nochmals für ein Investment anzufragen. Das hat sich gelohnt, denn der Amorana-Gründer war nach wie vor an einer Beteiligung an der Anlage-App interessiert. «Wer sich auskennt, weiss, dass ETF-Anlagelösungen wie diejenigen von Findependent langfristig die beste Anlagemöglichkeit sind. Verpackt in eine verständliche App mit hervorragender User Experience hat Findependent so ein Produkt geschaffen, welches wirklich überzeugt», so Lukas Speiser.

So konnte Findependent schlussendlich sogar zwei Löwen gewinnen. «Wir sind stolz, dass die beiden erfolgreichen Unternehmer an unsere Idee und unser Startup glauben und uns nun auf unserem Weg unterstützen» sagt Matthias Bryner. «Die Teilnahme an der Show war für mich persönlich eine sehr wertvolle und sicherlich einzigartige Erfahrung und für das Unternehmen wirklich ein Meilenstein» ergänzt Nadine Hitz, die zusammen mit Matthias Bryner Findependent vor der Kamera präsentierte.

Findependent bietet eine einfache und verständliche Anlage-App, um mit wenig Aufwand mehr aus den Ersparnissen zu machen. Kundinnen und Kunden können ihr Konto in 15 Minuten online eröffnen und bereits ab 500 Franken starten. Sie können entweder eine der breit abgestützten, nachhaltigen Findependent-Anlagelösungen wählen, oder direkt in der App ihre eigene ETF-Anlagelösung zusammenstellen. Dabei profitieren sie gemäss einem aktuellen Vergleich von Moneyland von den tiefsten Gebühren für Vermögensverwaltung in der Schweiz, haben dank der Partnerschaft mit der Hypothekarbank Lenzburg aber gleichzeitig die volle Sicherheit einer etablierten Bank. (Findependent/mc)

Findependent