Scandit erhält 150 Millionen Dollar in Serie-D-Finanzierung

Zürich – Scandit, ein Anbieter von Smart-Data-Capture-Lösungen, hat eine neue Finanzierungsrunde, angeführt von Warburg Pincus, abgeschlossen und 150 Millionen Dollar eingesammelt. Insgesamt wurde das Schweizer Unternehmen mit über einer Milliarde Dollar bewertet. Die frischen Mittel sollen für die Entwicklung fortschrittlicher Computer-Vision-Technologien verwendet werden, die traditionelle Industrien und Prozesse weiter transformieren.

Die Finanzierungsrunde war deutlich überzeichnet und sah eine grosse Beteiligung bestehender Scandit-Investoren, darunter Atomico, Forestay Capital, G2VP, GV, Kreos, NGP Capital, Schneider Electric, Sony Innovation Fund by IGV1 und Swisscom Ventures.

1700 Unternehmenskunden weltweit

Insgesamt hat Scandit bislang fast 300 Millionen Dollar für seine globale Expansion erhalten. Mit seinen Lösungen ermöglicht das Unternehmen die Erfassung von Daten aus Barcodes, Texten, Ausweisen und Objekten an der Edge mithilfe von Smart Devices. Die Lösungen unterstützen Firmen bei der Automatisierung von Prozessen, liefert ihnen Erkenntnisse, die die Kundenbeziehung verbessern, und macht ihre Mitarbeiter produktiver. Seit der Serie-C-Finanzierung im Mai 2020 hat Scandit seine wiederkehrenden jährlichen Umsätze mehr als verdoppelt und zählt nun über 1.700 Unternehmenskunden weltweit. Dazu gehören American Eagle Outfitters, Carrefour, FedEx, Levi’s Strauss & Co., Yamato Transport und Sephora.

Scandit hat die Führungsposition in seinen Kernbranchen Einzelhandel, Transport und Logistik, Gesundheitswesen und Fertigung stetig ausgebaut. Drei der fünf grössten globalen Paket- und Kurierdienste vertrauen auf Scandit, ebenso acht der zehn grössten US-Lebensmittelhändler. Während der Pandemie stellte das Unternehmen zudem Datenerfassungsdienste für nationale Gesundheitsorganisationen wie den NHS in Grossbritannien bereit, um Initiativen und Programme gegen Covid-19 zu unterstützen.

Ausbau der globalen Präsenz

Mit den Mitteln aus der neuen Finanzierungsrunde wird Scandit seine globale Präsenz und sein Team, vor allem in der APAC-Region und dort unter anderem in Japan, Singapur und Südkorea, ausbauen. Seit der Serie-C-Finanzierung ist das weltweite Team um 85 Prozent gewachsen und soll bis Ende 2022 noch einmal um 50 Prozent zulegen. Überdies werden die Mittel auch genutzt, um die Expansion und Innovation in den Kernbranchen voranzutreiben.

Darüber hinaus will Scandit mithilfe der Finanzierung seine Forschung und Entwicklung beschleunigen und die Geschäftsprozesse von Unternehmen durch KI/ML-Funktionen sowie automatische Datenerfassungen weiter verbessern. Die Smart-Data-Capture-Plattform des Unternehmens soll Anwendern bessere und schnellere Entscheidungen ermöglichen und präzisere, automatische Resultate liefern – unabhängig davon, ob Smartphones, Wearables oder Roboter eingesetzt werden. (Scandit/mc/pg)

Scandit