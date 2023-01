Schweizer FinTech-Unternehmen Numarics bündelt die Kräfte mit Top Ten Treuhandunternehmen a&o kreston

Über Numarics

Die digitale Treuhandlösung für die Schweiz: Numarics ist eine preisgekrönte, digitale All-in-One Administrations-Lösung für KMU (Best of Swiss Apps 2021) undeines der am schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen in der Schweiz (Fintech Energy, 2022), das es Schweizer Einzelfirmen, Startups und Wachstumsunternehmen ermöglicht, die Business-Administration nahtlos in ihren Alltag zu integrieren. Numarics wurde 2021 gegründet. Meilensteine in 2022 beinhalten eine Partnerschaft mit der Grossbank UBS sowie die Übernahme des klassischen Treuhandunternehmens A&O Kreston. Numarics beschäftigt 2022 über 130 Mitarbeiter, die sich auf Treuhand- und Digitalexperten verteilen. https://www.numarics.com/