Schweizer Innovationen an der CES 2022 in Las Vegas

Zürich – Zum vierten Mal in Folge nimmt die Schweiz an der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas teil. Vom 5.-8. Januar 2022 begleiten Switzerland Global Enterprise und Präsenz Schweiz zusammen mit Partnern rund 15 Schweizer Startups an eine der weltweit bedeutendsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik. Im Rahmen der SwissTech-Kampagne zeigen die Unternehmen ihre Innovationen einem Weltpublikum und repräsentieren die Schweiz als weltweit führender Innovations- und Technologiestandort.

Eine intelligente Lösung zum nachhaltigen Wasserverbrauch, interaktive Avatare für ein berührungsloses Kundenerlebnis oder neue Formen der E-Mobilität – die Innovationen der 15 Schweizer Start-Ups sind auch in diesem Jahr äusserst vielfältig. Präsentiert werden die neuen Technologien im Rahmen des SwissTech-Auftritts an der CES 2022, der von Switzerland Global Enterprise (S-GE) und Präsenz Schweiz (PRS) co-organisiert und den Partnern Innosuisse, digitalswitzerland und Swissnex unterstützt wird.

«Wir sind stolz auf den starken Schweizer Auftritt an der CES 2022. Die Start-Ups stehen für den Innovations- und Technologiestandort Schweiz. Gemeinsam positionieren wir die Schweiz als attraktiven Unternehmensstandort für weltweit führende Technologieunternehmen», sagt Patrik Wermelinger, Head of Investment Promotion bei S-GE.

Mit dem SwissTech-Auftritt an der CES erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, sich einem tech-affinen Weltpublikum zu präsentieren, mit potenziellen Investoren, Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und den nächsten Schritt zur Erschliessung neuer Märkte zu tätigen.

CES 2022 wieder vor Ort

Die CES ist eine der bedeutendsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik und findet jeweils in Las Vegas (USA) statt. Aufgrund der Pandemie wurde die Messe im Jahr 2021 komplett digital durchgeführt. Die CES 2022 wird als physische und digitale Veranstaltung durchgeführt.

Als erster Ansprechpartner für Internationalisierungsfragen bereitet S-GE die teilnehmenden Start-ups gemeinsam mit dem Swiss Business Hub USA gezielt auf den Markteintritt in den USA vor. An der CES werden die Unternehmen direkt mit potenziellen Geschäftspartnern vernetzt oder erhalten die Möglichkeit, vor ausländischen Investoren und Medien aufzutreten. Ein Grossteil der Start-ups erhält für die Messeteilnahme und den Business Support finanzielle Unterstützung durch Innosuisse.

Startups profitieren von SwissTech-Kampagne

Die Schweizer Startups, die im Rahmen der SwissTech-Kampagne an der CES teilnehmen, bewegen sich alle im Bereich der Consumer Electronic. Durch ihre Teilnahme an der CES Las Vegas profitieren sie von der globalen und einheitlichen Kommunikation der Swisstech-Kampagne (www.swiss.tech), welche für die Schweiz und die Startups zu mehr Visibilität führt.

Eine Übersicht über alle teilnehmenden Schweizer Start-ups an der CES Worldwide 2022 finden Sie hier. (SGE/mc/pg)