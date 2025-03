Schweizer «MoveAgain» übernimmt die europäische Umzugsplattform «Movinga»

Zürich – «MoveAgain» – eine Schweizer Umzugsplattformen – übernimmt die in Deutschland und weiteren europäischen Ländern tätige Konkurrentin «Movinga». Damit wird «MoveAgain» zu einem führenden digitalen Umzugs-Dienstleister in Europa. «Movinga» bleibt als Marke bestehen und wird künftig vom führenden Technologie- und Prozess-Know-how aus der Schweiz profitieren.

Die beiden digitalen Umzugsplattformen haben sich in den vergangenen Jahren als innovative Lösungen für stressfreie Umzüge etabliert – «MoveAgain» mit Hauptsitz in der Schweiz und «Movinga» in der deutschen Heimat. Mit einem digitalen Buchungsprozess, transparenten Preisen und einem breiten Netzwerk professioneller und sorgfältig ausgewählter Partnerunternehmen konnte «MoveAgain» Kundinnen und Kunden überzeugen. Mit der Übernahme von «Movinga» kann das Schweizer Unternehmen europaweit wachsen und seinen Kundenstamm erweitern.

«MoveAgain»: Schweizer Qualität und persönliche Betreuung

«MoveAgain» selektiert und prüft potenzielle Partnerfirmen sorgfältig und legt grossen Wert auf eine enge und persönliche Betreuung der Kundschaft vor, während und nach dem Umzug. Zur Optimierung der Prozesse kommen künftig modernste KI-Tools zum Einsatz. Qualität, Seriosität, Kundenorientierung und persönliche Betreuung sollen in Zukunft auch bei «Movinga» im Zentrum stehen. Künftig erhalten «Movinga»-Kunden – ganz nach der «Brot und Salz»-Tradition in Deutschland – nach dem erfolgreichen Umzug ein persönliches Dankeschön zugeschickt: Eine feine Brot-Backmischung sowie ein kleines Glas mit Salz werden zusammen mit einem informativen «Movinga»-Flyer direkt ins neue Zuhause geliefert.

David übernimmt Goliath

Die im Vergleich zu «Movinga» kleinere Schweizer Schwester «MoveAgain» entwickelt sich mit der Übernahme zu einem führenden digitalen Umzugs-Dienstleister in Europa. «MoveAgain»-CEO Dominic Schütz ist überzeugt, dass der Zusammenschluss grosse Vorteile bringen wird: «Durch die Bündelung unserer Kompetenzen und unseren Fokus auf die Dienstleistungsqualität schaffen wir eine Plattform, auf der wir unseren Kundinnen und Kunden noch effizientere und nahtlos integrierte Services bieten können.» In einer ersten Phase wird bis Ende 2025 das «Movinga»-Portal in der Schweiz und in Deutschland übernommen. Die Märkte Frankreich, Schweden und Österreich werden anschliessend schrittweise integriert. (MoveAgain/mc/hfu)