Schweizer PropTech smino schliesst Finanzierungsrunde mit namhaften Kapitalgebern ab

Rapperswil – Der führende deutsche Proptech VC BitStone Capital steigt zusammen mit namhaften Schweizer Venture Capital Investoren bei smino ein. In einer überzeichneten Finanzierungsrunde fliessen der Schweizer Bauprojektplattform so CHF 3.1 Mio. an neuen finanziellen Mitteln zu. Das frische Kapital wird für die Internationalisierung und zur weiteren Entwicklung der Plattform eingesetzt.

smino, das Schweizer PropTech-Startup ist die zentrale Drehscheibe für jedes Bauprojekt. smino unterstützt die Projektteams massgeblich in der Zusammenarbeit, stellt eine Datendrehscheibe und Funktionen für die Effizienzsteigerung von Bauprojektabläufen bereit. Durch smino können sich schon über 17.000 Nutzer auf Ihre Kernaufgaben im Projekt konzentrieren und deutlich effizientere Prozesse nutzen.

Für den weiteren Weg zur angestrebten Marktführerschaft im Bereich Open BIM

Projektmanagement konnte smino mittels Series A Finanzierungsrunde erfolgreich mehr als CHF 3 Mio. aufnehmen. Als Lead Investor zeichnet sich BitStone Capital verantwortlich. Weitere Investoren sind EquityPitcher Ventures, Swiss Startup Capital, Session VC, Swiss Immo Lab, AXEPT Business Software AG und Conreal.

«Das smino Team hat uns und unsere Partner mit seiner vollumfänglichen Softwarelösung für das Bauprojektmanagement beeindruckt. Wir freuen uns sehr, das Team gemeinsam mit unseren CoInvestoren bei der Expansion in neue Märkte und der Weiterentwicklung zu einem digitalen Projektassistenten zu begleiten. » berichtet Manfred Heid, Managing Partner von BitStone Capital.

Digitale Innovationskraft überzeugt die Investoren

Die innovative Plattform smino wird als digitales Werkzeug für die Planung und Realisierung von Bauprojekten immer beliebter. smino überzeugte die Investoren durch die Innovationskraft und die sehr starken Wachstumszahlen, was smino zum führenden Anbieter für digitale Baulösungen auf dem Schweizer Markt macht.

«smino hat es geschafft ein rasches Wachstum zu generieren und zu einem Key-Player in der Baubranche zu werden. Nun steht die Expansion an und wir sind überzeugt, dass das hervorragend aufgestellte Team diese rasch und erfolgreich meistern wird» fügt Guy Giuffredi von Swiss Startup Capital hinzu.

Geplante Expansion in der Schweiz und in Europa

«Die rege Bautätigkeit, kombiniert mit dem generell wachsenden Bedürfnis nach adäquaten digitalen Lösungen für die Planung und Umsetzung von Bauprojekten, führt zu einem sehr attraktiven Marktumfeld für uns», so Silvio Beer, Co-Founder und Managing Partner. Die beiden Jungunternehmer sehen in der erfolgreichen Finanzierungsrunde grosses Entwicklungspotenzial: «Die Series A Runde ermöglicht es uns, die Marktführerschaft in der Schweiz auszubauen sowie international zu expandieren. Für den europäischen Raum wird eigens in Deutschland eine weitere Niederlassung gegründet.» erklärt Co-Founder und Managing Partner Sandor Balogh. Zudem soll das frische Kapital dazu eingesetzt werden, smino technisch und funktionell weiterzuentwickeln. Dazu sollen verstärkt Themen aus der Baubranche wie Lean Construction und Integrated Project Delivery mit künstlicher Intelligenz verbunden werden». (smino/mc/ps)

Über smino:

smino wurde 2016 von Sandor Balogh und Silvio Beer mit dem Ziel gegründet, der Baubranche ein digitales Werkzeug zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zur Verfügung zu stellen. Dabei stehen die erfolgreiche Umsetzung eines Bauprojekts und die Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle. Die Vision einer ganzheitlichen Plattform für die Kollaboration, das Informationsmanagement und die allgemeine Effizienzsteigerung wurde mit dem Markteintritt an der Swissbau 2018 Realität und wird seither stetig vorangetrieben. Mittlerweile setzen 26 Mitarbeitende alles daran, dass sich die über 17’000 Kunden im gesamten DACH-Raum auf das Wesentliche konzentrieren können: Das Bauen. Als weitere herausragende Eigenschaft pflegt das smino-Team eine sehr enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, um gemeinsam die Baubranche in die Zukunft zu führen.

www.smino.ch

Firmeninformationen bei monetas