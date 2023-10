Schweizer Startup betterview expandiert nach Grossbritannien

Winterthur – betterview wächst im Eilzugstempo weiter. Diese Woche eröffnete die junge Schweizer Anbieterin von Augenlaserbehandlungen eine Klinik in Chur und damit den landesweit siebten Standort. Praktisch zeitgleich wurde betterview Britain Ltd. gegründet. Es ist der Startschuss für die Expansion ins Ausland. Ferner eröffnet das Unternehmen per Ende Jahr eine Flagship-Klinik auf rund 250m2 Fläche am Bahnhofplatz 1 mitten in Zürich.

Das junge Schweizer Unternehmen betterview hat einen ereignisreichen Sommer hinter sich. Diese Woche wurde eine Klinik in Chur eröffnet, in der – wie an den anderen sechs Standorten – Laserbehandlungen zum Fixpreis angeboten werden. Zudem hat das Startup den Schritt ins Ausland gewagt und betterview Britain Ltd. gegründet. Im zweiten Quartal 2024 soll in London die erste Klinik ihre Tore öffnen. Aktuell ist das Unternehmen auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten und rekrutiert medizinisches Personal.

«Wir haben verschiedene Märkte evaluiert und sind zum Schluss gekommen, dass London der geeignete Ort ist, die betterview-Erfolgsstory weiterzuschreiben», sagt Co-Gründer Rouven Mayer über die Wahl. «Die Marktsituation ist vergleichbar mit jener in der Schweiz und es gibt noch keinen Anbieter mit gleichem Konzept. Entsprechend sind wir zuversichtlich, dass unser Angebot auch in Grossbritannien gut ankommt.» betterview plant, in London die gleichen Leistungen wie in der Schweiz anzubieten. Zudem soll auch dort mittelfristig ein ganzes Netz an Kliniken aufgebaut werden.

Zweistelliger Millionenumsatz und selbsttragende Kliniken

Seit Gründung im Frühling 2022 zeigt die Nachfragekurve nach betterview Augenlaserbehandlungen steil nach oben. Die Kliniken sind in sich bereits wirtschaftlich selbsttragend und im ersten Geschäftsjahr konnte ein Umsatz im zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet werden. Co-Gründer David Holenstein: «Der Ausbau des Klinik-Netzes ist durch und durch nachfragegetrieben. In Zürich haben wir mittlerweile sogar Kapazitätsengpässe, daher ziehen wir per Ende Jahr an eine deutlich grössere Location.» Am Bahnhofplatz 1, und damit an bester Lage mitten in Zürich, entsteht ein «betterview Flagship» auf rund 250m2. Die bisherigen Räumlichkeiten werden aber nicht aufgegeben, sondern umgenutzt. Dort entsteht ein OP, um künftig auch Linsenbehandlungen inhouse abdecken zu können. (betterview/mc/ps)