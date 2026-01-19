Schweizer Startup MyBikePlan wird Teil der deutschen JobRad Holding

Zürich – Das Zürcher Startup MyBikePlan, das sich seit seiner Gründung 2019 zum grössten Buy-Now-Pay-Later-Anbieter für Velos und E-Bikes der Schweiz entwickelt hat, wird von der JobRad Holding SE mit Sitz in Freiburg (DE) übernommen. Das Startup bietet schicke Velos, E-Bikes und Zubehör per Ratenzahlung zu 0 % Zinsen über seine eigene Online-Plattform MyBikePlan.ch und seit Frühling 2025 auch in seinem ersten Store im Herzen der Stadt Zürich an.

Durch den Einstieg in die JobRad Gruppe gewinnt MyBikePlan einen Partner, welcher das Startup bei seiner europaweiten Expansion unterstützen wird.

Das Zürcher Startup MyBikePlan ist Marktführer im Schweizer Buy-Now-Pay-Later-Sektor und ermöglicht Kundinnen, ihre Wunschräder mit individueller Anzahlung und Laufzeiten von ein bis 48 Monaten zu 0 % zu finanzieren. Gegründet wurde MyBikePlan 2019 von Zürcher Jungunternehmer und CEO Fabian Bollhalder, der mit seinem Startup bereits einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich verzeichnet. Der 32-Jährige führt ein Team von 20 Mitarbeiterinnen, das bereits mehr als 10’000 Kunden den Weg zum Wunschrad ermöglicht hat. Auf der Online-Plattform MyBikePlan.ch werden Bikes und Zubehör von rund 30 namhaften Hersteller-Marken geführt. Durch die Integration in die JobRad Gruppe gewinnt MyBikePlan einen äusserst soliden Partner, welcher das Startup bei seiner europaweiten Expansion ab sofort unterstützt.

Durch die Mehrheitsbeteiligung bei MyBikePlan erweitert die JobRad Gruppe ihr internationales Angebot zur Förderung nachhaltiger Mobilität und sichert sich nun auch den Einstieg in den Schweizer Mobilitätsmarkt. Dienstradleasing per Gehaltsumwandlung wie es JobRad bereits in mehreren europäischen Ländern anbietet, ist aufgrund der bestehenden Regulatorik in der Schweiz nicht möglich. MyBikePlan wird sich weiterhin ganzheitlich auf sein bestehendes Geschäftsmodell fokussieren und dieses mit der Unterstützung der JobRad Gruppe in der gesamten Schweiz wie auch in Europa weiterentwickeln.

„MyBikePlan und JobRad eint das Ziel, möglichst vielen Menschen Fahrräder zugänglich zu machen und eine perfekte Riding Experience zu ermöglichen,“ so Reiner Heine, Vorstand JobRad Holding SE. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Gruppe mit Fabian und seinem engagierten Team, das viel Leidenschaft für das Bike-Business mitbringt. Das innovative und erfolgreiche Geschäftsmodell aus der Schweiz könnte auch in anderen Ländern, in denen Dienstradleasing aufgrund regulatorischer Einschränkungen bislang nicht möglich ist, wegweisend sein.“

Fahrräder, insbesondere E-Bikes, erfreuen sich in der Schweiz einer grossen Nachfrage. Fast jedes zweite Bike, das 2024 in der Schweiz als Neurad verkauft wurde, war ein E-Bike (Quelle: Verband der Schweizer Fahrradlieferanten, „Velo Suisse“; https://www.velosuisse.ch/ neuverkaeufe-2024/). „Seit Gründung sind wir stetig gewachsen,“ so Fabian Bollhalder, CEO von MyBikePlan. „Wir freuen uns, durch den Einstieg der JobRad Gruppe die weitere Geschäftsentwicklung gemeinsam erfolgreich voranzutreiben.“ (Jobrad/mc/hfu)