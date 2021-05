Schweizer Startup Qnami sammelt 4 Mio. CHF in Serie A-Finanzierung unter Führung von SIT Capital und Runa Capital ein

Basel – Qnami schliesst eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,0 Mio. CHF (4,4 Mio. USD) ab, angeführt von den Venture-Capital-Fonds SIT Capital und Runa Capital, weiter unterstützt von den Seed-Runden-Investoren Quantonation, Verve Ventures, ZKB Startup Finance und dem High Tech Gründerfond. Die Mittel werden die Erweiterung der patentierten Quantenmikroskop-Technologie von Qnami auf Anwendungen für das Design und die Produktion von Quantencomputern und Spintronik-Bauteilen sowie die Skalierung der Markteinführung des Qnami ProteusQ™, des ersten kommerziellen Quantenmikroskops, unterstützen.

Qnami, ein 2017 gegründetes Schweizer Startup, bringt 2019 das Qnami ProteusQ™ auf den Markt, das erste kommerzielle Scanning NV (Nitrogen Vacancy) Magnetometer. Dieses Gerät, das Qnami!s patentierte Quantilever™-Diamant-Scanning-Sonden verwendet, bietet eine innovative Plattform für die Analyse magnetischer Materialien auf der Nanoskala. Mathieu Munsch, Mitbegründer und CEO von Qnami, sagt: «Wir haben mit der Einführung des ProteusQ und des Quantilevers in der Materialforschung eine gute Markttraktion erreicht. Spitzenforscher nutzen bereits Qnami!s Technologie, um die magnetischen Eigenschaften neuer Materialien zu entdecken und zu beschreiben.»

Fundamentale Technik für Quantencomputing und Spintronik-Bauteile

Magnetische Eigenschaften von Materialien werden auch in der Zukunft des Computing eine fundamentale Rolle spielen – im Quantencomputing und in Spintronik-Bauteilen (z.B. MRAM). Die Märkte für die Scanning-NV-Mikroskopie in den Bereichen Kryogenik und Spintronik-Design und -Herstellung erweitern Qnami!s Fokus von der Forschung auf industrielle Kunden. Munsch sagt: «Mit dieser neuen Investition werden wir unsere Technologie in die kryogene Tieftemperaturumgebung sowie in den Bereich des Spintronik-Designs und der Fertigung ausdehnen, so dass Wissenschaftler und Prozessingenieure die Auswirkungen jeder kleinen Änderung in ihrem Design- oder Fertigungsprozess direkt visualisieren können.»

Qnamis Eigenkapitalrunde der Serie A wurde von SIT Capital und Runa Capital angeführt. Dieses Seeding ist ein grosser Gewinn für Qnami, das sich in der Branche weiter etablieren will, sowie für SIT Capital und Runa Capital, die ihre Position als führende Risikokapitalgeber für Software- und Quanten-Startups in der Frühphase weiter ausbauen wollen. Die Mission von Qnami, die Entwicklung und Produktion von Quantencomputern voranzutreiben, deckt sich mit der von SIT, da beide daran arbeiten, die Informatikindustrie durch fortschrittliche und innovative Technologien zu revolutionieren.

Serguei Beloussov, Gründer des SIT und Vorstandsvorsitzender, sagt: «SIT Capital ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds für Deep-Tech-Startups, die sich auf Quantentechnologie, fortschrittliche Materialien und Computerwissenschaften konzentrieren. Gemeinsam mit der SIT Universität unterstützt es den interdisziplinären Ansatz für die Zukunft der Wissenschaft.»

Dmitry Galperin, General Partner, Runa Capital, und neues Mitglied des Vorstands von Qnami, fügt hinzu, «Der aktuelle Fokus des Unternehmens auf den Mikroskopiemarkt zeigt die bestehende Nachfrage und Anwendung für diese Technologie. Runa glaubt, dass die Technologie auch weitere Anwendungen in Bereichen von der medizinischen Bildgebung bis hin zur Navigation finden wird.» (SIT/mc/hfu)