Schweizer Tech-Startup Toni Digital sammelt 12 Mio Franken ein

Zürich – Das Schweizer Insurtech Toni Digital hat sich in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 12 Mio Franken gesichert. Das Unternehmen ist ein digitaler Insurance-as-a-Service-Anbieter, der auf Basis seiner Technologieplattform Versicherungslösungen für Verbraucher und Unternehmen anbietet. Die bisherigen Lösungen unter anderem für die PostFinance, Migros oder ÖKK umfassen Bereiche wie Autoversicherungen, Privathaftpflicht, Hausrat und Zahlungsschutzversicherungen. Das Unternehmen verfolgt in erster Linie einen B2B2C-Ansatz und arbeitet mit führenden Versicherungsmarken zusammen.

Die Finanzierungsrunde umfasst sowohl die Beteiligung neuer Investoren als auch bestehender Investoren, die weiterhin an den Erfolg und das Wachstum des Unternehmens glauben. «Die Finanzierung ist ein klares Indiz für TONIs anhaltenden Wachstum und die Attraktivität des Geschäftsmodells. Die Nachfrage nach digitalen und integrierten Versicherungslösungen wird weiter steigen, um den Erwartungen und Anforderungen der Kunden zu entsprechen», sagt Philippe Regazzoni, Vorsitzender des Verwaltungsrats.

«Wir planen, die Erlöse aus dieser Finanzierungsrunde zu nutzen, um unsere Technologieplattform auszubauen und mehrere neue Versicherungsprogramme und -produkte einzuführen sowie neue europäische Märkte zu erschliessen. Wir werden unser Team in den Bereichen Vertrieb, Underwriting/ Aktuariat und Technologie erweitern», so Bernard El Hage, CEO von Toni Digital.

«Parallel zu unserem Geschäftswachstum werden wir unsere Skalierungsmöglichkeiten auf der Technologieseite weiter ausbauen, indem wir die Komplexität in konfigurierbaren No-Code/ Low-Code-Lösungen abstrahieren. Dadurch können wir den Bedarf an kundenspezifischen Anpassungen erfüllen und gleichzeitig dieselben Technologiemodule für alle Produkte und Partner sowie für alle Regionen und Zeitzonen verwenden», so Alexander Sanders, CTO bei Toni. (mc/pg)

