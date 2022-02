Share.P – App gegen Parkplatznotstand

Zürich – Eine innovative Parking-App soll den Parkplatznotstand in Schweizer Städten beenden, den Stadtverkehr beruhigen und die Lebensqualität in urbanen Zentren erhöhen. Das Startup Share.P hat sich zum Ziel gesetzt, die nur partiell belegten privaten Parkplatzflächen für Nutzerinnen und Nutzer per App zugänglich zu machen. Allein in Zürich stehen heute über 200’000 private Parkplätze zur Verfügung, die kaum ausgelastet sind.

Rund 22‘000 sind vollkommen ungenutzt, weil sich der Aufwand zur Vermietung nicht lohnt. Öffentliche Parkplätze werden dabei auf 32’000 beziffert, 16‘000 davon in der Blauen Zone. Mit dem neuartigen Parkplatzmanagement von Share.P und der Einbindung bestehender privater Park- und Garagenplätze kann allein in Zürich das Parkplatzangebot rasch verdreifacht werden, ohne einen einzigen neuen Parkplatz schaffen zu müssen.

Die Schweizer Städte wachsen rasant, verfügbarer Platz wir immer knapper und die privaten Mobilitätsbedürfnisse steigen ungebremst. Dies betrifft besonders den automobilen Individualverkehr, der sich einem prognostizierten Verkehrsinfarkt dramatisch nähert. Rund 70% des gesamten Stadtverkehrs besteht gemäss jüngsten Messungen schon heute aus Parkplatzsuchverkehr. „Das ist nicht nachhaltig, erzeugt unnötige Lärmbelastungen und erhöht die Unfallgefahr sowie den CO2-Ausstoss in unseren Städten“, betont Mateusz Wojdylo, Gründer und CVO von Share.P. Das 2020 gegründete Startup ermöglicht mit seiner App erstmals, private Parkplatzflächen rund um die Uhr für die öffentliche Nutzung schnell und günstig zugänglich zu machen. Immobilieneigentümer mit Parkplatzflächen erschliessen sich so zusätzliche Einnahmequellen und Wohnquartiere werden aufgewertet, weil der Parkplatzsuchverkehr komplett entfällt.

Der Parkplatzkompromiss ist Geschichte – Sharing heisst das Zauberwort

Die Parkplatzproblematik in den Grossstädten ist ein chronisches Politikum, bei dem sich die Fronten immer weiter verschärfen: Ob Entlastung der Innenstädte durch den öffentlichen Verkehr, Velos und Tempobeschränkungen oder der Ruf nach neuen Parkplätzen.

Mateusz Wojdylo betont: „Shared parking places ist ein neuer Ansatz, der das Kernanliegen des historischen Parkplatzkompromisses – die Verlagerung oberirdischer Parkplätze in Parkierungsanlagen – per sofort löst. Mit unserer App erhöhen wir die Zahl der verfügbaren Parkplätze exponentiell, ohne dass dabei neue Parkplätze geschafft werden müssen.“ Share.P ermöglicht mit eigens entwickelten Tech-Lösungen einen vollautomatisierten Vermietungsprozess. Dieser beinhaltet die Installation einer Steuerungseinheit für private Garagentore und ein Management-Tool für die digitalisierte Abrechnung der Parkingkosten sowie eine individualisierte Stromabrechnung für Parkplätze mit e-Ladeinfrastruktur. Sämtliche bei Share.P integrierten privaten Parkplätze sind bei Google Maps integriert, was Autolenkern ermöglicht, aktuell verfügbare Privatparkplätze zu lokalisieren und zu buchen. Wojdylo verspricht: „Wir bieten mit unserer Lösung nicht nur die Antwort auf das Mobilitätsproblem in den Städten, sondern machen aus sämtlichen Parkplatzflächen neue Einnahmequellen für deren Besitzer.“ (Share.P/mc/hfu)