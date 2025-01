smarli. schliesst Finanzierungsrunde über 700’000 Franken ab

St. Gallen – Das Ostschweizer Startup smarli. schliesst erfolgreich seine erste Finanzierungsrunde über 700’000 Franken ab. Gleichzeitig wird der Verwaltungsrat um zwei weitere Mitglieder erweitert. Damit kann das junge Unternehmen sein Geschäftsmodell weiterentwickeln und so den eingeschlagenen Wachstumspfad fortsetzen.

Seit dem Start im Juli 2022 sind sowohl die Kundenbasis, das Partnernetzwerk wie auch das Team von smarli. kontinuierlich gewachsen. Mit seinem innovativen Ansatz kann smarli. beliebige smarte Geräte integrieren und zu einem kundenindividuellen Smart Home verknüpfen. Für die weitere Entwicklung des Unternehmens wurde nun eine erste Finanzierungsrunde erfolgreich durchgeführt: «Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln werden wir in erster Linie unsere Software zur Konfiguration eines smarli. Smart Homes massiv weiterentwickeln. Dies ermöglicht die sehr einfache Konfiguration auch durch unsere Partner, und so unsere Skalierung.», sagt Thomas Obrecht, Co-Founder von smarli.

Von seinem Potential für weiteres Wachstum ist das Startup überzeugt: «Unser System kommt im Markt sehr gut an», erklärt Martin Stamm, ebenfalls Co-Founder von smarli. «Immer mehr Elektroinstallateure und EVU wollen selbstständig smarli. Smart Home Projekte realisieren. Mit unserer Konfigurationssoftware machen wir es ihnen super einfach.» Das flexible Smart Home System von smarli. baut auf der bestehenden Elektroinfrastruktur auf. So lassen sich auch bestehende Wohnungen, Häuser und Büros problemlos nachrüsten. Die mit Abstand beliebtesten Anwendungen sind Licht, Storen, Heizung, Energie und Sicherheit.

Gleichzeitig wurde auch der Verwaltungsrat von smarli. erweitert. Weiterhin im VR sind die beiden Co-Founder Martin Stamm und Thomas Obrecht. Neu in den VR gewählt wurden Jim Steiner und Raphael Jaeger. Jim Steiner ist Inhaber und CEO von BSW SECURITY AG. Das Schweizer Unternehmen ist Gesamtanbieter in Sicherheitstechnik mit einem umfassenden Angebot an Sicherheitslösungen. Raphael Jaeger ist als Investor, VR und Anwalt in verschiedenen Startups aus unterschiedlichen Branchen involviert. (pd/mc/pg)

Was ist Smart Home?

Ein echtes Smart Home zeichnet sich dadurch aus, dass (1) wiederkehrende Abläufe automatisiert sind, dass (2) unterschiedlichste Geräte integriert angesteuert werden (z.B. Licht, Storen, Heizung, PV-Anlage, Multimedia, Haushaltsgeräte) und dass (3) möglichst wenig manuelle Auslöser nötig sind. Ganz einfach lassen sich so Komfort, Nachhaltigkeit und Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Die smarte Vernetzung schreitet sowohl bei Wohn- wie auch bei Geschäftshäusern zügig voran. Betrug der Umsatz im Smart Home Markt Schweiz 2020 noch 400 Mio. CHF, so waren es 2023 bereits über 1 Mrd. CHF. Prognosen zufolge wird er bis 2027 auf 1.5 Mrd. CHF anwachsen. Entsprechend soll der Anteil an Schweizer Haushalten mit Smart Home Komponenten von 30% in 2020 auf rund 60% in 2026 ansteigen.