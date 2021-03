Smells like Team Spirit: Juice Technology gewinnt erneut den „Best Places to Work”-Award

Cham – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, erhält zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „Best Places to Work“.

Die „2021 Best Places to Work Awards“ ehren Unternehmen, die ein motivierendes Arbeitsumfeld gestalten, wo eine anregende, herausfordernde Atmosphäre herrscht, in der jedoch auch die Freude am Job nicht zu kurz kommt. Die Auszeichnung erfolgt auf Basis einer anonym durchgeführten Online-Umfrage unter allen Mitarbeitern. Schwerpunkt dabei sind Themen wie die Identifikation mit dem Unternehmen, die eigenen Arbeitsbereiche oder das Verhältnis unter den Kollegen und zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten.

„Wir gratulieren Juice Technology für die Gestaltung einer Arbeitsumgebung, die sich auf das Engagement und die Leistung der Mitarbeiter konzentriert“, sagt Maria Jimenez, Chief Nominations Officer der Business Intelligence Group. „Das vergangene Jahr war eindeutig eines der herausforderndsten für viele Unternehmen. Angesichts dieser Umstände wird es umso deutlicher, dass dies ein hervorragender Ort zum Arbeiten ist, wo das Feedback der Mitarbeiter nicht nur angehört, sondern auch beherzigt wird. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team.“

Die Juice Technology AG wurde 2014 in Cham gegründet und hat es dank des grossen Engagements des gesamten Teams und der qualitativ hochwertigen Produkte bereits im ersten Geschäftsjahr zum Marktführer bei mobilen 22-kW-Ladestationen geschafft.

„Die Elektromobilität boomt enorm und wir haben unsere Mitarbeiterzahl letztes Jahr trotz Pandemie fast verdreifacht“, so Justin Wettengel, Chief Recruiter der Juice Technology AG. „Dabei ist es uns gelungen, den Spirit und Teamgeist beizubehalten und weiter zu stärken.“

Eine grosse Stärke des Unternehmens ist nach Christoph Erni, CEO der Juice Technology AG, dass sich das Team aus den unterschiedlichsten Charakteren mit verschiedenen Spezifikationen aus allen Altersgruppen zusammensetzt.

„Juice ist ein Unternehmen wie kein anderes. Es macht mich unglaublich stolz, dass wir trotz der immensen Vergrösserung immer noch so positives Feedback bekommen. Die Bewertung beruht auf den Meinungen der Mitarbeiter – das ist definitiv die grösste Auszeichnung“, so Christoph Erni.

Das Startup setzt auf kreative, kluge Köpfe, die auch mal unkonventionelle Wege beschreiten und über den Tellerrand hinausblicken. Das Geheimnis des Erfolges: „Die Unternehmenskultur gibt Raum, sich zu entfalten, ermutigt zu neuen Ideen und fördert somit den Innovationsgeist. Ehrlicher Austausch, Wertschätzung und Kommunikation auf Augenhöhe führen zu motivierten Mitarbeitern, die gerne lernen und wachsen wollen“, setzt Wettengel nach. (Juice Technology/mc/ps)