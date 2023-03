Startup alao erhält Auszeichnung von SEF.Growth

Zürich – Als erstes Startup in der Telekom-Branche hat alao das SEF.Growth High Potential Label erhalten. Zusammen mit dem Gründungspartner, UBS, ist das SEF.Growth Programm entstanden. Es handelt sich dabei um ein renommiertes Wachstumsprogramm für Scaleup Unternehmen, welches das High Potential Label nur an die vielversprechendsten Startups verleiht. Alao erhielt die Auszeichnung als treibende Kraft für die Digitalisierung im Einzelhandel der Telekom.

Der digitale Handy-Abo-Shop alao vereinfacht bereits jetzt schon das Leben von Tausenden von Schweizern. Kunden können in wenigen Klicks Provider miteinander vergleichen und ihr passendes Abo in 5 Minuten online abschliessen. Zudem kann alao anhand der Kundeneinblicke verstehen, welche Leistungen bei einem Abo besonders gefragt sind und gemeinsam mit den Providern spezielle Abos erstellen. Diese sind dann exklusiv auf der alao-Plattform oder auf dem Marktplatz des Partners TWINT erhältlich.

Das Startup alao, 2019 gegründet, dient als Schnittstelle zu den Providern und hat als erstes Unternehmen in der Telekom den Abo-Abschluss komplett digitalisiert. Besonders beeindruckt ist SEF.Growth von der Technologie, die alao entwickelt hat. Die Plattform vereinfacht aber nicht nur den Abo-Abschluss aus technischer Hinsicht, auch der Kundenservice von alao spielt eine grosse Rolle in der Perfektionierung des Kundenerlebnisses. Dies bestätigen auch die über 1200 Google-Reviews, die alao mit 4.7 Sternen bewerten, ebenfalls einmalig in der Telekom.

Der Ansatz, auf der Seite des Kunden zu stehen, zahlt sich aus. Mit einem YoY-Wachstum von 300 %, verbessert alao nicht nur den Abo-Abschluss für Kunden, sondern liefert immer mehr Neukunden an die Provider.

«Das prestigeträchtige SEF.Growth Label verschafft uns Zugang zu weiteren Finanzierungen, was bedeutet, dass wir noch mehr neue Kunden glücklich machen können» meint Walter Salchli CEO alao AG (alao/mc/hfu)